Парубий просит Генпрокуратуру, СБУ, Госпогранслужбу предоставить сведения о пребывании в Украине Шария и Клюева за последние 5 лет

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий требует от Генеральной прокуратуры Украины, Службы безопасности, Государственной пограничной службы предоставить данные о пребывании на территории Украины за последние 5 лет экс-главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария, чтобы у Центральной избирательной комиссии Украины были основания для снятия их с регистрации.

"Как Председатель Верховной Рады Украины безотлагательно обращаюсь с запросом в Генеральную прокуратуру Украины, Службу безопасности Украины, Государственную пограничную службу Украины с требованием немедленно предоставить сведения о пребывании этих лиц на территории Украины, чтобы получить фактические доказательства. Это даст основания для ЦИК отменить решение об их регистрации", - написал он на своей странице в Facebook во вторник.

Парубий отметил, что считает регистрацию Шария и Клюева кандидатами в народные депутаты неприемлемой.

"Это и есть реванш! Это - грубое нарушение закона и справедливости. Ведь очевидно тот факт, что они последние пять лет не находились в Украине", - подчеркнул он.