События

23:53 02.07.2019

Парубий просит Генпрокуратуру, СБУ, Госпогранслужбу предоставить сведения о пребывании в Украине Шария и Клюева за последние 5 лет

1 мин читать
Парубий просит Генпрокуратуру, СБУ, Госпогранслужбу предоставить сведения о пребывании в Украине Шария и Клюева за последние 5 лет

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий требует от Генеральной прокуратуры Украины, Службы безопасности, Государственной пограничной службы предоставить данные о пребывании на территории Украины за последние 5 лет экс-главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария, чтобы у Центральной избирательной комиссии Украины были основания для снятия их с регистрации.

"Как Председатель Верховной Рады Украины безотлагательно обращаюсь с запросом в Генеральную прокуратуру Украины, Службу безопасности Украины, Государственную пограничную службу Украины с требованием немедленно предоставить сведения о пребывании этих лиц на территории Украины, чтобы получить фактические доказательства. Это даст основания для ЦИК отменить решение об их регистрации", - написал он на своей странице в Facebook во вторник.

Парубий отметил, что считает регистрацию Шария и Клюева кандидатами в народные депутаты неприемлемой.

"Это и есть реванш! Это - грубое нарушение закона и справедливости. Ведь очевидно тот факт, что они последние пять лет не находились в Украине", - подчеркнул он.

Теги: #органы #парубий #украина #правоохранительные #обращение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:30 03.07.2019
ЦИК выделила партиям по 60 минут на агитацию на телевидении и радио

ЦИК выделила партиям по 60 минут на агитацию на телевидении и радио

00:09 03.07.2019
США и Польша поддерживают реформы в Украине

США и Польша поддерживают реформы в Украине

23:37 02.07.2019
Зеленский пригласил Трюдо посетить Украину

Зеленский пригласил Трюдо посетить Украину

23:35 02.07.2019
Канадская компания Vermilion Energy совместно с украинской выиграла право на разработку трех нефтегазовых участков в Украине

Канадская компания Vermilion Energy совместно с украинской выиграла право на разработку трех нефтегазовых участков в Украине

23:34 02.07.2019
Украина заинтересована усилить сотрудничество с Канадой в военной сфере

Украина заинтересована усилить сотрудничество с Канадой в военной сфере

23:33 02.07.2019
Украина и Канада подписали соглашение, которое позволит делать совместные кинопроекты

Украина и Канада подписали соглашение, которое позволит делать совместные кинопроекты

23:32 02.07.2019
Принято принципиальное решение о возможности поставок Канадой оборонительного оружия и военной техники

Принято принципиальное решение о возможности поставок Канадой оборонительного оружия и военной техники

23:30 02.07.2019
Украина и Канада будут работать над расширением действия соглашения о свободной торговле на сферу услуг и инвестиций

Украина и Канада будут работать над расширением действия соглашения о свободной торговле на сферу услуг и инвестиций

23:27 02.07.2019
Украина и Канада идут к безвизовому режиму, намерены подписать соглашение об упрощении для молодежи учёбы и работы сроком до года

Украина и Канада идут к безвизовому режиму, намерены подписать соглашение об упрощении для молодежи учёбы и работы сроком до года

19:29 02.07.2019
Парубий отменил приглашение для ПАСЕ наблюдать за выборами в Раду: Среди международных наблюдателей не могут быть представители страны-агрессора

Парубий отменил приглашение для ПАСЕ наблюдать за выборами в Раду: Среди международных наблюдателей не могут быть представители страны-агрессора

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина и Канада подписали соглашение, которое позволит делать совместные кинопроекты

Европейский совет согласовал будущих руководителей институтов ЕС – Туск

На Майдане проходит акция протеста против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы

Лагард временно сложила полномочия директора МВФ после выдвижения в ЕЦБ, врио - Липтон

ТКГ согласует утвержденный СММ ОБСЕ график сноса фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской в течение недели, – пресс-секретарь Кучмы

ПОСЛЕДНЕЕ

Акция протеста на Майдане закончилась без происшествий, на четверг анонсирована новая в защиту закона о люстрации

В Торонто началась встреча Зеленского и Трюдо

Среди 14 погибших российских подводников семь капитанов первого ранга и два Героя России

Европейский совет согласовал будущих руководителей институтов ЕС – Туск

На Майдане проходит акция протеста против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы

Лагард временно сложила полномочия директора МВФ после выдвижения в ЕЦБ, врио - Липтон

ТКГ согласует утвержденный СММ ОБСЕ график сноса фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской в течение недели, – пресс-секретарь Кучмы

Великобритания выделяет более £37млн для поддержки реформ в Украине в следующем году, запускает проект поддержки независимых украинских СМИ – глава МИД

Прогресса по "хлебному перемирию" и освобождению удерживаемых достичь не удалось из-за позиции РФ – пресс-секретарь Кучмы

В Черное море для участия в "Си Бриз-2019" зашли еще два боевых корабля НАТО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА