Зеленский пригласил Трюдо посетить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Канады Джастина Трюдо посетить Украину.

"Я знаю, что сегодня CN Tower (знаменитая телевышка в Торонто высотой 553 метра – ИФ) будет подсвечена желто-синими цветами. Это невероятно приятно, и это для нас большая честь. Я обещаю, когда вы посетите Украину, кстати, Я официально вас приглашаю, господин Трюдо, мы обязательно проявим не меньшее уважение к вам, к Канаде, ко всем вашим гражданам", - сказал он во вторник в Торонто на совместном брифинге с Трюдо после встречи с ним.