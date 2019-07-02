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23:37 02.07.2019

Зеленский пригласил Трюдо посетить Украину

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Зеленский пригласил Трюдо посетить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Канады Джастина Трюдо посетить Украину.

"Я знаю, что сегодня CN Tower (знаменитая телевышка в Торонто высотой 553 метра – ИФ) будет подсвечена желто-синими цветами. Это невероятно приятно, и это для нас большая честь. Я обещаю, когда вы посетите Украину, кстати, Я официально вас приглашаю, господин Трюдо, мы обязательно проявим не меньшее уважение к вам, к Канаде, ко всем вашим гражданам", - сказал он во вторник в Торонто на совместном брифинге с Трюдо после встречи с ним.

Теги: #приглашение #зеленский #канада #украина #трюдо
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