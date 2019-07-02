Украина и Канада подписали соглашение, которое позволит делать совместные кинопроекты

Украина и Канада подписали соглашение о совместном производстве аудиовизуальных произведений, что позволит странам делать совместные кинопроекты, отмечает президент Украины Владимир Зеленский.

"Только что было подписано соглашение о совместном производстве аудиовизуальных произведений. Положительно, что Украина сможет сделать совместные кинопроекты с Канадой, родиной таких актеров как Джим Керри, Киану Ривз, Райан Гослинг, Райан Рейнольдс и многих других. Поверьте мне лично, что в Украине есть не менее талантливые актеры", - сказал он во вторник в Торонто на совместном брифинге с Джастином Трюдо после встречи с канадским премьером.