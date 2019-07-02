В Торонто началась встреча Зеленского и Трюдо

В Торонто во вторник вечером по киевскому времени началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

"Канада действительно другом Украины. Она подтвердила это реальными шагами по поддержке нашей страны в санкционной политике против агрессии России, а также в сохранении суверенитета и защите территориальной целостности", - цитирует президента его пресс-служба.

Зеленский добавил, что Трюдо - один из тех, кто вдохновил его идти в политику.

Глава Украинского государства с 1 по 3 июля находится в Канаде с рабочим визитом. Согласно программе визита, он примет участие в работе международной конференции по поддержке реформ в Украине.