События

21:16 02.07.2019

Среди 14 погибших российских подводников семь капитанов первого ранга и два Героя России

1 мин читать

В составе экипажа научно-исследовательского глубоководного аппарата Северного флота ВМФ РФ, на котором в понедельник произошел пожар, было семь капитанов первого ранга и два Героя России, отметил президент РФ Владимир Путин.

"В соответствии с вашими предварительными докладами, из 14 погибших семь - капитаны первого ранга, двое - Герои России", - сказал он на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

По словам главы государства, "это большая потеря для флота и вообще для армии".

Как сообщалось, 2 июля в Минобороны РФ сообщили, что при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли четырнадцать моряков-подводников ВМФ России.

"1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения", - заявили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, глубоководный аппарат находится в военно-морской базе Североморск (главная база Североного флота). На данный момент очаг возгорания ликвидирован, сказали в Минобороны.

"Причины произошедшего устанавливаются", - добавили в ведомстве.

Батиметрия - измерение глубин водных объектов с помощью специального оборудования.

Теги: #подводники #россия #путин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:04 02.07.2019
Украина и Канада будут делать все для скорейшего освобождения Россией военнопленных украинских моряков – Зеленский

Украина и Канада будут делать все для скорейшего освобождения Россией военнопленных украинских моряков – Зеленский

19:24 02.07.2019
Около 300 спортсменов из РФ подозреваются в нарушении антидопинговых правил - ВАДА

Около 300 спортсменов из РФ подозреваются в нарушении антидопинговых правил - ВАДА

18:14 02.07.2019
Боец ВСУ получил боевую травму на Донбассе с начала суток из-за обстрелов боевиков

Боец ВСУ получил боевую травму на Донбассе с начала суток из-за обстрелов боевиков

18:00 02.07.2019
Путин поручил МВД РФ предложить дополнительные преференции украинцам, желающим стать российскими гражданами

Путин поручил МВД РФ предложить дополнительные преференции украинцам, желающим стать российскими гражданами

18:00 02.07.2019
США и Германия заявили о нарушении международного права и минских договоренностей в связи с обстрелом медицинского авто на Донбассе

США и Германия заявили о нарушении международного права и минских договоренностей в связи с обстрелом медицинского авто на Донбассе

15:45 02.07.2019
Зеленский и Фриланд подчеркнули важность консолидации международной коалиции для противодействия агрессии России

Зеленский и Фриланд подчеркнули важность консолидации международной коалиции для противодействия агрессии России

11:57 02.07.2019
Отсрочка эмбарго на ввоз подержанных вагонов из РФ грозит резким ростом их импорта, остановкой отечественных заводов – вагоностроители

Отсрочка эмбарго на ввоз подержанных вагонов из РФ грозит резким ростом их импорта, остановкой отечественных заводов – вагоностроители

11:27 02.07.2019
В Минске проходит встреча подгрупп ТКГ

В Минске проходит встреча подгрупп ТКГ

09:59 02.07.2019
Ситуацию с обстрелом санитарного автомобиля возле Водяного необходимо рассмотреть в рамках ТКГ - секретарь СНБО Данилюк

Ситуацию с обстрелом санитарного автомобиля возле Водяного необходимо рассмотреть в рамках ТКГ - секретарь СНБО Данилюк

12:22 29.06.2019
Порошенко встревожен: никто не позвонил в Киев накануне встречи президентов США и России в Осаке

Порошенко встревожен: никто не позвонил в Киев накануне встречи президентов США и России в Осаке

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Европейский совет согласовал будущих руководителей институтов ЕС – Туск

На Майдане проходит акция протеста против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы

Лагард временно сложила полномочия директора МВФ после выдвижения в ЕЦБ, врио - Липтон

ТКГ согласует утвержденный СММ ОБСЕ график сноса фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской в течение недели, – пресс-секретарь Кучмы

Прогресса по "хлебному перемирию" и освобождению удерживаемых достичь не удалось из-за позиции РФ – пресс-секретарь Кучмы

ПОСЛЕДНЕЕ

Европейский совет согласовал будущих руководителей институтов ЕС – Туск

На Майдане проходит акция протеста против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы

Лагард временно сложила полномочия директора МВФ после выдвижения в ЕЦБ, врио - Липтон

ТКГ согласует утвержденный СММ ОБСЕ график сноса фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской в течение недели, – пресс-секретарь Кучмы

Великобритания выделяет более £37млн для поддержки реформ в Украине в следующем году, запускает проект поддержки независимых украинских СМИ – глава МИД

Прогресса по "хлебному перемирию" и освобождению удерживаемых достичь не удалось из-за позиции РФ – пресс-секретарь Кучмы

В Черное море для участия в "Си Бриз-2019" зашли еще два боевых корабля НАТО

Представитель Зеленского отрицает возможность коллапса рынка электроэнергии от решения суда по тарифам "Укрэнерго"

Под Купянском упал тренировочный самолет, пострадавших нет

14 подводников РФ погибли на глубоководном аппарате из-за пожара

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА