События

21:11 02.07.2019

Европейский совет согласовал будущих руководителей институтов ЕС – Туск

2 мин читать
Европейский совет согласовал будущих руководителей институтов ЕС – Туск

Европейский совет во вторник согласовал будущих руководителей институтов ЕС, предложив кандидатуры Жозепа Борреля, Кристин Лагард, Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля на основные позиции, сообщил в твиттере председатель Евросовета Дональд Туск.

Так, на пост главы Еврокомиссии предлагается германский министр обороны фон дер Ляйен, на пост главы европейской дипломатии - испанец Жозеп Боррель, на пост главы ЕЦБ - глава МВФ Кристин Лагард. На пост, который занимает сам Туск - председателя Евросовета - выдвинута кандидатура бельгийского премьера Шарля Мишеля.

Теперь для того, чтобы эти назначения состоялись, предложенные Евросоветом кандидатуры должен одобрить новый состав парламента ЕС.

Кандидатов на должности главы Еврокомиссии, главы дипломатии ЕС, главы Европейского Центробанка и председателя Евросовета должен был представить Европейский совет после недавних выборов в Европарламент.

Европейский совет не сразу смог согласовать будущих руководителей институтов ЕС. Саммит открылся в воскресенье. Он проходил с приостановкой всю ночь на понедельник. А в понедельник ввиду отсутствия договоренностей европейских лидеров по кандидатурам саммит был приостановлен до вторника.

Урсула фон дер Ляйен - первая женщина на посту министра обороны ФРГ. Этот пост она занимает с 2013 года. Она владеет немецким, французским и английским языками. У нее - семеро детей. Она стала первой в истории женщиной, кандидатуру которой выдвинули на пост главы Еврокомиссии.

Шарль Мишель - бельгийский политик. С 2014 года он занимает пост премьер-министра Бельгии.

Кристин Лагард с 2011 года является главой МВФ. До этого в течение нескольких лет занимала пост министра экономики Франции. Она несколько раз входила в ТОП-10 самых влиятельных женщин в мире по версии Forbes.

Жозеп Боррель - испанский политик. Он возглавляет МИД Испании с июня 2018 года. Он закончил Мадридский политехнический университет, а также Университет Комплутенсе.

Теги: #руководители #ес #институты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:53 02.07.2019
Лидеры ЕС рассматривают кандидатуру министра обороны Германии на должность главы Еврокомиссии

Лидеры ЕС рассматривают кандидатуру министра обороны Германии на должность главы Еврокомиссии

13:51 02.07.2019
ДТЭК в июле намерен начать импорт э/э из Европы

ДТЭК в июле намерен начать импорт э/э из Европы

13:39 02.07.2019
Саммит ЕС начнет свой третий день работы с опозданием

Саммит ЕС начнет свой третий день работы с опозданием

12:26 02.07.2019
Европейские фондовые индексы изменяются разнонаправленно после активного роста накануне

Европейские фондовые индексы изменяются разнонаправленно после активного роста накануне

11:29 02.07.2019
Европарламент нового созыва официально приступил к работе по выборам своего президента

Европарламент нового созыва официально приступил к работе по выборам своего президента

09:27 02.07.2019
США предлагают расширить список товаров из ЕС для взимания повышенных пошлин в ответ на субсидирование Airbus

США предлагают расширить список товаров из ЕС для взимания повышенных пошлин в ответ на субсидирование Airbus

04:17 02.07.2019
В ЕС обеспокоены превышением Ираном допустимых запасов низкообогащенного урана

В ЕС обеспокоены превышением Ираном допустимых запасов низкообогащенного урана

19:34 30.06.2019
Саммит ЕС, участники которого обсудят кандидатов на руководящие должности в союзе, будет непростым – Меркель

Саммит ЕС, участники которого обсудят кандидатов на руководящие должности в союзе, будет непростым – Меркель

01:37 30.06.2019
Внеочередной саммит ЕС попытается определить кандидатов на ключевые посты в Евросоюзе

Внеочередной саммит ЕС попытается определить кандидатов на ключевые посты в Евросоюзе

23:33 28.06.2019
ЕС ждет от Грузии прозрачного и оперативного расследования столкновений в Тбилиси

ЕС ждет от Грузии прозрачного и оперативного расследования столкновений в Тбилиси

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Майдане проходит акция протеста против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы

Лагард временно сложила полномочия директора МВФ после выдвижения в ЕЦБ, врио - Липтон

ТКГ согласует утвержденный СММ ОБСЕ график сноса фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской в течение недели, – пресс-секретарь Кучмы

Прогресса по "хлебному перемирию" и освобождению удерживаемых достичь не удалось из-за позиции РФ – пресс-секретарь Кучмы

Украина и Канада будут делать все для скорейшего освобождения Россией военнопленных украинских моряков – Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Среди 14 погибших российских подводников семь капитанов первого ранга и два Героя России

На Майдане проходит акция протеста против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы

Лагард временно сложила полномочия директора МВФ после выдвижения в ЕЦБ, врио - Липтон

ТКГ согласует утвержденный СММ ОБСЕ график сноса фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской в течение недели, – пресс-секретарь Кучмы

Великобритания выделяет более £37млн для поддержки реформ в Украине в следующем году, запускает проект поддержки независимых украинских СМИ – глава МИД

Прогресса по "хлебному перемирию" и освобождению удерживаемых достичь не удалось из-за позиции РФ – пресс-секретарь Кучмы

В Черное море для участия в "Си Бриз-2019" зашли еще два боевых корабля НАТО

Представитель Зеленского отрицает возможность коллапса рынка электроэнергии от решения суда по тарифам "Укрэнерго"

Украина и Канада будут делать все для скорейшего освобождения Россией военнопленных украинских моряков – Зеленский

Под Купянском упал тренировочный самолет, пострадавших нет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА