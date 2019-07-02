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20:45 02.07.2019

ТКГ согласует утвержденный СММ ОБСЕ график сноса фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской в течение недели, – пресс-секретарь Кучмы

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ТКГ согласует утвержденный СММ ОБСЕ график сноса фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской в течение недели, – пресс-секретарь Кучмы

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе на встрече в Минске (Беларусь) во вторник приняла решение в течение недели согласовать в обязательном порядке утвержденный Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ график дальнейшего демонтажа фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской (Луганская обл.).

"По поводу дальнейшего демонтажа фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской решено в течение недели согласовать график сноса этих сооружений, график должна утвердить СММ ОБСЕ", - сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером по итогам встречи.

Как сообщалось, разведение сил у Станицы Луганской, которое с 2016 года срывалось более 80 раз, началось в полдень 26 июня. Тогда штаб операции объединенных сил сообщил, что у КПВВ "Станица Луганская" состоялся первый этап отвода украинских подразделений под наблюдением ОБСЕ. За отводом войск также наблюдал лично командующий объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский. По его словам, это первый этап отвода сторон от окраин Станицы.

В СММ ОБСЕ также сообщили, что начали фиксировать 26 июня процесс разведения сил и средств: личный состав Вооруженных сил Украины и члены незаконных вооруженных формирований покидали их крайние передовые позиции вместе с вооружением и выходили за пределы участка разведения.

"Наблюдатели также отметили, что в пределах участка разведения Вооруженные силы Украины начали проводить работы по демонтажу передовых фортификационных сооружений и разминирования, а члены вооруженных формирований проводили работы по демонтажу укрытия, а также убрали несколько бетонных блоков на участке разведения и начали обустраивать новую контрольно-пропускную инфраструктуру за пределами участка разведения", - отметили в СММ.

27 июня пресс-центр операции Объединенных сил сообщил, что в районе Станицы Луганской противник завершил первый этап отвода своих сил и отошел от пешеходного моста, в соответствии с мирным планом и реализацией рамочного решения Трехсторонней контактной группы от 20 сентября 2016 года.

29 июня СММ ОБСЕ получила ноту Министерства иностранных дел Украины, в которой сообщается о том, что отвод сил и средств ВСУ на согласованном участке разведения в районе Станицы Луганской завершен.

30 июня Миссия получила письмо от вооруженных формирований с неподконтрольных правительству районов Луганской области, в котором сообщается о том, что они завершили разведения сил и средств на согласованном участке разведения в районе Станицы Луганской.

В тот же день представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что СММ ОБСЕ в ближайшее время проведет верификацию отвода военных из района "Станица Луганская" с обеих сторон и представит окончательное заключение. "По нашим предварительным данным, войска с российской стороны были отведены. Однако, СММ ОБСЕ должна подтвердить этот факт", - сказал он.

Теги: #олифер #решение #ткг #донбасс
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