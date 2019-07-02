Великобритания выделяет более £37млн для поддержки реформ в Украине в следующем году, запускает проект поддержки независимых украинских СМИ – глава МИД

Госминистр иностранных дел Великобритании лорд (Тарик) Ахмад из Уимблдона объявил о поддержке Лондоном независимых украинских СМИ в рамках нового 3-летнего проекта стоимостью 9млн фунтов стерлингов, сообщает МИД этой страны, добавляя, что в целом на поддержку украинских реформ в течение следующего года Объединенное королевство выделит свыше £37млн.

"В течение следующего года Великобритания выделяет более 37 миллионов фунтов стерлингов для поддержки более широких реформ, обороны, строительства мира, борьбы с коррупцией и гуманитарной деятельности в Украине, а также расширения прав и возможностей и равенства женщин", - говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте МИД Великобритании в связи с участием госминистра в 3 конференции по реформам в Украине в Торонто (Канада), где и объявил о новом проекте по поддержке независимых СМИ в Украине.

В МИД напомнили, что Великобритания оснговала и провела первую Конференцию по реформам Украины в Лондоне в 2017 году. "Великобритания и Канада продолжают возглавлять поддержку международным сообществом важных реформ в Украине и будут добиваться дальнейшего прогресса в проведении судебных, избирательных и экономических реформ на Конференции. Крайне важно, чтобы Украина продолжала взаимодействовать с Международным валютным фондом (МВФ), ЕС и другими донорами для завершения этих реформ", - говорится в пресс-релизе.

Согласно информации британского МИД, в ходе конференции в Торонто лорд Ахмад отметил успехи Украины в проведении реформ на фоне продолжающейся российской агрессии.

"За последние 5 лет Украина добилась большего прогресса, чем за предыдущие 23 года вместе взятые. Теперь мы видим согласованный план реформ в правительстве. Мы видим более прозрачную систему закупок, реформированный банковский сектор, лучшее здравоохранение и более децентрализованное принятие решений, которые ближе к людям. На фоне неумолимой российской агрессии это довольно замечательное достижение", - привели слова главы внешнеполитического ведомства в пресс-службе министерства.

При этом лорд Ахмад подчеркнул необходимость сосредоточиться на фундаментальных реформах в Украине: "во-первых, реформа судебной системы; во-вторых, хорошо разработанная программа приватизации; в-третьих, законодательство о ликвидации монополий; и, в-четвертых, реформы в сфере собственности СМИ, обеспечивающие свободную и справедливую прессу".

Министр также отметил, что поскольку Великобритания покидает Европейский Союз, ее правительство убеждено, что успех Украины имеет жизненно важное значение для европейской и международной безопасности. "Мы будем продолжать работать со всеми вами за суверенную, безопасную и процветающую Украину", - сказал он.

Объявляя новый проект по поддержке независимых СМИ в Украине, глава британского МИД сказал: "Сегодня я могу объявить, что мы также усиливаем нашу поддержку независимых СМИ в Украине в рамках нового проекта стоимостью 9 миллионов фунтов стерлингов, который повысит устойчивость общества к дезинформации и поможет повысить ответственность правительства за счет развития независимых источников информации в Украине и во всех странах Восточного партнерства".

По словам лорда Ахмада, в Великобритании хорошо понимают, что процветающая независимая медиа-среда, которая включает общественное вещание, является основой стабильной, успешной демократии. Независимые СМИ могут стать мощным инструментом для смягчения воздействия неправдивого изложения фактов, целью которых является внести раскол и сорвать усилия по проведению реформ в Украине.