Прогресса по "хлебному перемирию" и освобождению удерживаемых достичь не удалось из-за позиции РФ – пресс-секретарь Кучмы

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины на заседании во вторник не смогла достичь какого-либо прогресса в вопросах перемирия и обмена удерживаемыми лицами из-за позиции российской стороны.

"В связи с позицией РФ не удалось достичь никакого прогресса ни по внедрению "хлебного перемирия", ни договориться об освобождении удерживаемых лиц", - написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в соцсети Facebook по итогам заседания в Минске.

Она подчеркнула, что украинская сторона не возражает против освобождения удерживаемых в формате "всех установленных на всех установленных", "но предлагает ускорить этот процесс пошаговым выполнением этой формулы".

"Надеемся, что следующая встреча Трехсторонней контактной группы в Минске, запланированная на 17 июля, будет более конструктивной", - резюмировала Олифер.