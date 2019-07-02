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20:11 02.07.2019

Представитель Зеленского отрицает возможность коллапса рынка электроэнергии от решения суда по тарифам "Укрэнерго"

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Представитель Зеленского отрицает возможность коллапса рынка электроэнергии от решения суда по тарифам "Укрэнерго"

Заявление НЭК "Укрэнерго" о возможном коллапсе на рынке электроэнергии из-за решения Окружного админсуда Киева суда об остановке решения регулятора НКРЭКУ о повышении тарифов для этой компании является политическим, коллапса не будет, заявляет представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.

"У нас так всегда, как только вопрос касается тарифов монополистов, то это "коллапс". А как растут тарифы для потребителей, то это "реформа". Никакого коллапса не будет", - написал он на своей странице в сети Facebook во вторник вечером.

По его словам, это решение будет обжаловано, вероятно, уже 3 июля и касается финансовых доходов одной компании, не меняя ни модели рынка, ни работы электростанций.

Герус добавил, что НКРЭКУ уже подготовило проект постановления о новых тарифах для "Укрэнерго" с 1 августа, и компания получит все недополученные тарифные деньги и рассчитается со всеми своими контрагентами.

В то же время представитель президента отметил, что проблемы с запуском 1 июля новой модели рынка существуют. По его данным, за ночь 2 июля диспетчер "Укрэнерго" дал 40 аварийных команд диспетчеру "Укргидроэнерго" по подъему и разгрузке мощностей, тогда как ранее таких команд было 2-4.

"Из той информации, которую я получаю, рост конечных тарифов на электроэнергию намного превышает все обещания чиновников и "немонополистов". Завтра обсудим это публично - можно ли такое считать реформой", - добавил Герус, не уточнив показателей.

Решение Окружного административного суда Киева относительно обеспечения иска АО "Никопольский завод ферросплавов" к Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в виде приостановки постановлений регулятора по тарифам для НЭК "Укрэнерго" делает невозможным функционирование новой модели оптового рынка электрической энергии, заявили в "Укрэнерго".

Ранее во вторник "Укрэнерго" заявило, что решение Окружного админсуда приведет к коллапсу нового рынка, поскольку приостановленные постановления регулятора были приняты в обеспечение новых алгоритмов работы рынка. В частности, в новых тарифах "Укрэнерго" были учтены расходы электроэнергии в магистральных сетях при передаче, компенсация за электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), стоимость вспомогательных услуг, предоставляемых генерируемыми компаниями для Объединенной энергосистемы (ОЭС) для обеспечения необходимого уровня резервов.

"Неприменение этих тарифов делает невозможным оплату электрической энергии, которая расходуется в магистральных сетях, компенсацию производителям, которые работают по "зеленым" тарифам, а также плату за вспомогательные услуги, то есть поддержку резервов в ОЭС, а значит, делает невозможным функционирование новой модели рынка", – утверждает глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

Теги: #энергорынок #суд #комментарий
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