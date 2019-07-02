События

19:11 02.07.2019

Под Купянском упал тренировочный самолет, пострадавших нет

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Под Купянском упал тренировочный самолет, пострадавших нет

Авария самолета Л-39 произошла возле с.Староверовка Шевченковского района Харьковской области во вторник во время учебно-тренировочных полетов, в результате происшествия никто не пострадал.

"Во время выполнения курсантом третьего курса Харьковского национального университета Воздушных Сил очередного самостоятельного учебно-тренировочного полета по маршруту на самолете Л-39 возникла нештатная ситуация. Пилот сообщил о ней группе руководства полетов и было принято решение о катапультировании. После катапультирования и приземления курсант самостоятельно вышел на связь и сообщил, что повреждений нет, состояние здоровья удовлетворительное", - сообщается на странице вуза в Facebook.

Как уточняет командование Воздушных сил ВСУ, авария произошла около 16.00 во вторник.

Самолет упал в поле у с.Староверовка. За курсантом выехала группа поисковиков. Выяснять причины аварии будет специальная комиссия.

Теги: #самолет #авария #купянск
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