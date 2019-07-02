МинВОТ предлагает восстановить санкции против Молдавского метзавода, продолжающего работать на российскую "оборонку"

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) предлагает возобновить применение санкций в отношении ОАО "Молдавский металлургический завод" (ММЗ, Рыбница, неподконтрольное Молдове Приднестровье), который ранее уже находился под санкциями по решениям СНБО Украины с 2018г однако в марте 2019г был исключен из санкционного списка.

"ММЗ, основной деятельностью которого является переработка металлолома и производство металлопроката, уже находился под санкциями по решениям СНБО в мае и июне 2018г, однако в марте 2019г был исключен из санкционного списка юридических лиц. Однако, по имеющейся информации, ММЗ не прекратил деятельность, которая наносит ущерб национальным интересам Украины, и подлежит включению в санкционные списки", - сообщает пресс-служба МинВОТ во вторник.

Так, говорится в информации, одним из крупнейших покупателей продукции ММЗ является Российская Федерация, в том числе, продукция закупается и для нужд российского оборонного заказа.

"ММЗ расположен на территории Республики Молдова в Приднестровском регионе, однако де-факто находится под контролем бенефициарных владельцев, связанных с российской властью. Власти Украины ранее принимали меры относительно незаконной деятельности ММЗ, осуществляемой, в том числе, с использованием аффилированных структур для выполнения заказов подсанкционных предприятий", - отмечают в МинВОТ.

Так, Минприроды Украины было принято решение о приостановлении разрешений на трансграничное перемещение металлолома к ММЗ, а в Министерстве экономического развития и торговли Украины осуществляется антидемпинговое расследование в отношении импорта металлопродукции из Молдовы. Также в последние годы в Украине начато несколько расследований, касающихся деятельности ММЗ в сфере торговли металлоломом.

"Включение ММЗ в санкционный перечень сделает невозможным экономические отношения с Украиной, позволит ограничить или прекратить экономические отношения со странами ЕС", - указывают в министерстве.

На сегодня МинВОТ подготовило и направило на проработку соответствующий проект распоряжения в органы государственной власти. "В дальнейшем это распоряжение будет вынесено на рассмотрение правительства и на заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, решением от 21 марта 2019г СНБО исключило из введенного ранее указом президента от 21 июня 2018 года санкционного списка крупнейшее предприятие Приднестровья – ОАО "Молдавский металлургический завод", а также еще ряд компаний.

Действующие до исключения из санкционного списка ограничительные меры предусматривали: блокирование активов (временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом); ограничение торговых операций; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; запрет на осуществление госзакупок товаров, работ и услуг у юридических лиц-резидентов иностранного государства государственной формы собственности и юридических лиц, доля уставного капитала которых находится в собственности иностранного государства, а также госзакупок у других субъектов ведения хозяйства, которые осуществляют продажу товаров, работ, услуг, происхождением из иностранного государства, к которому применены санкции по закону.

ММЗ, построенный в 1985 году, специализируется на переработке лома черных металлов. Это крупнейшее предприятие неподконтрольного Молдове Приднестровья, ранее обеспечивало около 70% экспорта региона. В состав завода входят два основных цеха - электросталеплавильный мощностью 1 млн тонн стали и сортопрокатный мощностью 0,9 млн тонн проката в год.

До введения санкций в 2018г ММЗ являлся одним из основных потребителей экспортируемого из Украины лома черных металлов: Украина поставляла на завод около 80% всего экспортируемого лома черных металлов.