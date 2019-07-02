Прокуратура выясняет обстоятельства возможного служебного подлога при заключении деклараций с семейными врачами в Киевской области

Сотрудники Ирпенского отдела Киевсо-Святошинской местной прокуратуры Киевской области выясняют обстоятельства возможного служебного подлога при заключении деклараций с семейными врачами в Ирпенском ЦПМСМП (Киевская обл.).

По информации прокуратуры Киевской области досудебное расследование начато по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины (внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка официальных документов).

Ведомости о правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщалось, Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) начала проверку после поступившего в марте 2019 года обращения от законного представителя трехлетнего ребенка о том, что декларация с использованными персональными данными этого ребенка была внесена работниками КНП "Ирпенский городской центр первичной медико-санитарной помощи" Ирпенского горсовета в электронную систему здравоохранения без ведома законного представителя ребенка. При этом учреждение здравоохранения, в котором на самом деле обеспечивались медицинские услуги ребенку и где законный представитель ребенка избрал для нее врача, не получило деньги за предоставленные услуги, о чем НСЗУ сообщил руководитель "пострадавшего" от таких действий учреждения здравоохранения.

По результатам сверки было установлено, что 10,244 тыс. деклараций были поданы с нарушениями порядка, утвержденного Министерством здравоохранения.