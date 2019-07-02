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17:34 02.07.2019

МЭРТ безосновательно затягивает передачу Гостиного двора на баланс города

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МЭРТ безосновательно затягивает передачу Гостиного двора на баланс города

 Департамент охраны культурного наследия Киевской горгосадминистрации призывает Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) прекратить затягивание процесса передачи Гостиного двора на Контрактовой площади в Киеве в коммунальную собственность.

"Фонд госимущества согласовал проект распоряжения Кабмина еще 15 марта 2019 года. Минфин – 18 апреля 2019 года. Считаю, что нормативных оснований для отказа в согласовании передачи здания Гостиного двора в коммунальную собственность территориальной громады города Киева со стороны Минэкономразвития нет, однако есть умышленное торможение этого процесса", – цитирует пресс-служба директора департамента охраны культурного наследия КГГА Александра Никоряка.

По его словам, МЭРТ после изучения разъяснений КГГА о передаче объекта в коммунальную собственность направил ряд замечаний. В частности, ведомство указывает на отсутствие согласия органа охраны культурного наследия на передачу объекта, отсутствие в решении Киевсовета информации о целевом назначении объекта, а также отсутствие в технико-экономическом обосновании объемов финансирования на содержание и реконструкцию объекта, ссылаясь на письмо Минфина от 15 марта 2019 года.

При этом, как сообщает КГГА, в министерство обратился непосредственно орган охраны культурного наследия – департамент КГГА, целевое назначение объекта остается неизменным согласно действующему законодательству, а объемы финансирования могут быть определены только после передачи объекта в собственность города. Кроме того, Минфин уже согласовал бесплатную передачу Гостиного двора в коммунальную собственность.

Как сообщалось, Музей истории Киева обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой содействовать передаче здания Гостиного двора на Контрактовой площади в Киеве в коммунальную собственность города с дальнейшим приспособлением здания для нужд музея.

Ранее со ссылкой на премьер-министра Украины Владимира Гройсмана сообщалось, что с сентября 2018 года процесс передачи Гостиного двора на Контрактовой площади в Киеве в коммунальную собственность города все еще остается на уровне обсуждения с Киевской горгосадминистрацией.

Верховный суд Украины 8 мая 2018 года оставил в силе решение вернуть здание Гостиного двора в собственность государства.

Гостиный двор общей площадью 9433 кв. м с 1994 года находился в аренде частной структуры ОАО "Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие "Укрреставрация".

Теги: #киев #гостинный_двор #кгга #мэрт
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