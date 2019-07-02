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17:29 02.07.2019

Один из киевлян, подозреваемых в массовом лжеминировании в Харькове, вышел под залог почти 1,5 млн грн

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Один из двух жителей Киева, взятых под стражу по подозрению в рассылке заведомо ложных сообщений о минировании объектов массового пребывания людей в Харькове, вышел после внесения залога, сообщил его адвокат Александр Шадрин.

"Мой подзащитный уже вышел под залог. За второго подозреваемого, насколько я знаю, залог тоже будет внесен", - сказал Шадрин корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" во вторник.

По его словам, в уголовном производстве фигурируют в общей сложности 62 эпизода, касающихся заведомо ложных сообщений о минировании объектов массового пребывания людей в Харькове, поступивших в течение весны-лета этого года. Его подзащитному инкриминируются 3 из них (сообщения о минировании торговых центров, отелей и других объектов, поступившие 6, 7 и 8 мая).

Шадрин также сообщил, что скорее всего будет обжаловать меру пресечения, избранную следственным судьей. "Прокурор уже подал апелляцию. Думаю, мы тоже, скорее всего, будем подавать", - сказал адвокат.

Как сообщалось, детективы следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области совместно с сотрудниками Управления СБУ в области, под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области в ходе проведения специальной операции на территории Киева задержали двух жителей столицы, подозреваемых в рассылке через интернет заведомо ложных сообщений об угрозе публичной безопасности на территории Харькова.

"По ходатайству органа предварительного расследования в отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 1 млн. 440 тыс.гривен", - сообщает отдел коммуникаций Харьковской облполиции.

Досудебное расследование продолжается по ч.2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #минирование #харьков
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