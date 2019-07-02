Действующий министр финансов Великобритании не будет принимать решение о пересмотре расходов бюджета

Министр финансов Великобритании Филип Хэммонд объявил, что решение, касающееся пересмотра расходов госбюджета, будет принимать его преемник на посту главы Минфина.

Хэммонд сказал членам британского парламента, что неопределенность в ситуации с выходом Великобритании из Евросоюза на текущий момент делает невозможным принятие решения о том, должен ли пересмотр, направленный на определение приоритетных статей госрасходов, касаться трехлетнего периода или одного года, пишет Financial Times.

Как ожидается, Хэммонд будет отправлен в отставку, и его комментарии в Палате общин подтверждают позицию министра о том, что значимые решения, касающиеся расходов, должны принимать новые премьер-министр и министр финансов.

"Как я уже объявил весной, правительство намеревается пересмотреть расходы за три года этой осенью при условии, что сделка с ЕС будет завершена", - сказал Хэммонд.

"Ведомствам уже поручено сделать необходимую работу для подобного пересмотра, однако решение о том, позволяют ли обстоятельства пересмотреть расходы на три года или только на год, будет принимать новое правительство", - добавил глава британского Минфина.