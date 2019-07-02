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16:42 02.07.2019

Минирование 17 ТЦ в Харькове было ложным, решается вопрос о квалификации по УК

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Минирование 17 ТЦ в Харькове было ложным, решается вопрос о квалификации по УК

Информация о минировании 17 торговых центров в Харькове, поступившая в полицию в понедельник вечером, не подтвердилась, и правоохранители решают вопрос о квалификации согласно Уголовному кодексу.

"Специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали 172тыс 300 кв. метров помещений и 26 тыс. 100 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 3 350 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сведения о происшедшем зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Теги: #минирование #полиция #харьков
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