Во Львове неизвестные напали на волонтеров партии "Голос" и помещение "Коворкинга змин", сообщили в политсиле

Неизвестные напали во Львове на волонтеров партии "Голос" (лидер Святослав Вакарчук), кроме того, причинили повреждения "Коворкингу змин" этой политической силы.

Как сообщается на странице "Голоса" в Фейсбуке, нападение на волонтеров произошло около 20.00 1 июля. "Молодые люди в спортивных костюмах напали на волонтеров в футболках и кепках "Голоса": ругались и оскорбляли волонтеров, силой заставили их снять брендированную одежду, преследовали их по улицам и угрожали физической расправой", - сказано в сообщении.

Помимо этого инцидента, ночью на львовский "Коворкинг змин" партии "Голос" также было осуществлено нападение. "Испортили оформление нашего места встреч с волонтерами… Отодрали и обрисовали буквы со щита и сломали эмблему "Голоса". Также пытались отцепить баннер", - рассказала координатор коворкинга во Львове Анна Филистин.