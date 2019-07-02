События

15:53 02.07.2019

В Шри-Ланке арестовали главу полиции за неспособность предотвратить теракты в апреле этого года

1 мин читать
В Шри-Ланке арестовали главу полиции за неспособность предотвратить теракты в апреле этого года

Полиция Шри-Ланки арестовала главу полиции генерального инспектора Пуджитха Джаясундара и бывшего секретаря Минобороны Хемасири Фернандо за ошибки в работе, которые сделали возможными в апреле этого года теракты, унесшие жизни 258 человек, передают западные СМИ во вторник.

"Их небрежность достигает уровня того, что известно в международном праве как преступления против человечности", - цитируют СМИ слова из письма генпрокурора Даппулы де Ливеры.

Он отметил, что им могут быть предъявлены обвинения в убийстве.

Джаясундару и Фернандо арестовали в тот момент, когда они проходили лечение в двух разных больницах.

Кроме этого, генпрокурор озвучил имена еще девяти высокопоставленных сотрудников полиции, в отношении которых следует провести расследование по делу об апрельских терактах - в связи с предполагаемым пренебрежением этими лицами своими должностными обязанностями.

СМИ напоминают, что ранее Джаясундара и Фернандо давали показания в рамках парламентского расследования терактов. В частности, они обвиняли президента Шри-Ланки Майтрипалу Сирисену в неспособности верным образом оценивать угрозы для национальной безопасности.

Ситуация на Шри-Ланке обострилась после терактов 21 апреля, в организации которых обвиняют местных радикальных исламистов.

В день празднования католической Пасхи в нескольких христианских храмах, а также отелях на Шри-Ланке прогремели взрывы, жертвами которых стали 258 человек. Ответственность за нападения взяла на себя радикальная исламская группировки "Таухид Джамаат" (запрещена в РФ).

Теги: #терракт #шри_ланка #полиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:42 02.07.2019
Минирование 17 ТЦ в Харькове было ложным, решается вопрос о квалификации по УК

Минирование 17 ТЦ в Харькове было ложным, решается вопрос о квалификации по УК

15:22 02.07.2019
Полиция Украины разоблачила международный синдикат и изъяла 400 кг кокаина на $60 млн

Полиция Украины разоблачила международный синдикат и изъяла 400 кг кокаина на $60 млн

15:17 02.07.2019
В Одессе сообщили о минировании аэропорта и еще 9 объектов

В Одессе сообщили о минировании аэропорта и еще 9 объектов

15:05 02.07.2019
В Одессе сообщили о минировании аэропорта и еще 9 объектов

В Одессе сообщили о минировании аэропорта и еще 9 объектов

14:32 02.07.2019
Полиция открыла еще одно производство по подкупу избирателей на Харьковщине

Полиция открыла еще одно производство по подкупу избирателей на Харьковщине

11:17 02.07.2019
Двое волонтеров ранены в результате обстрела автомобиля в Донецкой области

Двое волонтеров ранены в результате обстрела автомобиля в Донецкой области

05:30 02.07.2019
Двое полицейских из Мелитополя задержаны за вымогательство у предпринимательницы

Двое полицейских из Мелитополя задержаны за вымогательство у предпринимательницы

12:07 01.07.2019
Неизвестные украли два системных блока из Харьковского апелляционного суда – полиция

Неизвестные украли два системных блока из Харьковского апелляционного суда – полиция

05:13 01.07.2019
Полиция Гонконга применила силу против участников демонстраций

Полиция Гонконга применила силу против участников демонстраций

04:29 01.07.2019
Харьковская полиция задержала рецедивиста, выманивавшего деньги у пенсионеров под предлогом установки газовых счетчиков

Харьковская полиция задержала рецедивиста, выманивавшего деньги у пенсионеров под предлогом установки газовых счетчиков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Один человек погиб и 15 пострадали при столкновении пассажирского и грузового микроавтобусов в Николаевской области

Мининформполитики призывает Нацсовет по телерадиовещанию разблокировать выдачу разрешений на временное вещание на Донбассе и админгранице с Крымом

За минувшие сутки боевики 25 раз открывали огонь по украинским позициям, погибло двое военнослужащих ВСУ, еще двое получили ранения

Синоптики предупреждают о стихийных метеорологических явлениях в большинстве областей Украины в ближайшие сутки

Полиция Гонконга очистила здание законодательного собрания от протестующих – СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд перенес рассмотрение дела Савченко – Рубана на 27 августа

Во Львове неизвестные напали на волонтеров партии "Голос" и помещение "Коворкинга змин", сообщили в политсиле

Талибы захватили уезд на севере Афганистана

МТСБУ начинает внедрение системы электронного документооборота

IKEA начала набор персонала для первого магазина, запустила украинский веб-сайт

На Полтавщині під завалом під час демонтажу прибудови до будинку загинули дві людини

В Украине в ноябре появится настольная игра "НАТО-Украина"

На Полтавщине под завалом при демонтаже пристройки к дому погибли два человека

Один человек погиб и 15 пострадали при столкновении пассажирского и грузового микроавтобусов в Николаевской области

NASA провело успешное испытание системы аварийного спасения новейшего космического корабля Orion

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА