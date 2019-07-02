Полиция Украины разоблачила международный синдикат и изъяла 400 кг кокаина на $60 млн

Полиция Украины изъяла 400 кг кокаина на сумму $60 млн, разоблачив деятельность международного синдиката, поставляющего наркотики из Латинской Америки в Западную Европу.

Как рассказал глава Национальной полиции Украины Сергей Князев на брифинге во вторник, изначально были задержаны трое граждан Украины, затем были задержаны граждане Нидерландов и Великобритании.

"Перед вами - реальные наркотики, кокаин, общий вес - 400 кг", - сказал Князев на брифинге, в ходе которого журналистам показали изъятую партию.

Он отметил, что преступная группировка осуществляла контрабанду кокаина из стран Латинской Америки в страны Западной Европы. "Во время документирования участников группы установлены их связи с членами международной преступной организации, которая занималась поставкой кокаина во все страны мира", - рассказал Князев.

По словам главы Нацполиции, проведен ряд задержаний и около 10 обысков. "Изъято 400 кг наркотического вещества кокаин, чистота которого, по заключению экспертов, составляет более 90%. Общая стоимость этого зелья составляет около 60 млн долларов США", - уточнил он.

Князев сообщил, что 19 июня сотрудники департамента противодействия наркопреступности задержали первых трёх граждан Украины, причастных к транспортировке и реализации наркотиков, была изъята первая партия кокаина.

"Дальше мы задержали граждан Нидерландов, Великобритании, которые неоднократно в своих государствах преследовались за совершение аналогичных преступлений", - отметил он.

Князев уточнил, что 1 июля другие злоумышленники прилетели в Украину, ещё был изъят кокаин.

"Всего сейчас перед следствием десять граждан, шестерым уже избрана мера пресечения", - сказал он.

Все наркотики, по словам главы Нацполиции, были изъяты на территории Киева. Украину злоумышленники использовали как транзитную территорию поставки кокаина в Западную Европу.

Он также уточнил, что один из задержанных - организатор украинского сегмента, соорганизатор - гражданин РФ. Кто именно причастен к организации и транспортировке на международном уровне, по словам Князева, устанавливается следствием.

Говоря о судьбе изъятого кокаина, глава Нацполиции рассказал, что по завершению следствия и рассмотрения в судебных инстанциях наркотики уничтожаются по решению суда.