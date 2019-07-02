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15:17 02.07.2019

В Одессе сообщили о минировании аэропорта и еще 9 объектов

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В Одессе сообщили о минировании аэропорта и еще 9 объектов

Правоохранители проверяют информацию о минировании аэропорта и еще 9 объектов в Одессе.

Как сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области, во вторник около 14:00 в полицию поступили сообщения о минировании аэропорта и еще четырех зданий в Приморском и Киевском районах Одессы.

В 14:15 этого же дня поступила информация о минировании еще пяти объектов города.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Теги: #украина #полиция #одесса #аэропорт
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