В Одессе сообщили о минировании аэропорта и еще 9 объектов

Правоохранители проверяют информацию о минировании аэропорта и еще 9 объектов в Одессе.

Как сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области, во вторник около 14:00 в полицию поступили сообщения о минировании аэропорта и еще четырех зданий в Приморском и Киевском районах Одессы.

В 14:15 этого же дня поступила информация о минировании еще пяти объектов города.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.