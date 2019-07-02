На Полтавщині під завалом під час демонтажу прибудови до будинку загинули дві людини

Чоловік і жінка загинули під завалом, що утворився під час демонтажу прибудови до житлового будинку в Полтавській області, повідомляє Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

Трагедія сталася у вівторок уранці в с. Засулля Лубенського району.

Бійці ДСНС, що прибули на виклик, встановили, що чоловік, 1991 р. н., та жінка, 1965 р. н., загинули на місці. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання витягнули тіла загиблих з-під завалу.