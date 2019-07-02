В Украине в ноябре появится настольная игра "НАТО-Украина"

Настольная игра "НАТО-Украина" появится в ноябре, сообщила руководитель проекта Ольга Иванова (благотворительный фонд "Стабилизейшн Суппорт Сервисез").

"Мы планируем, что игра будет завершена в ноябре… Мы проведем презентации в 24 областях Украины. Планируем напечатать небольшие объемы этих игр, но в наших планах - распространять ее онлайн", - рассказала Иванова на презентации концепции игры во вторник в Киеве.

Она подчеркнула, что макет игры с детальными инструкциями будет размещен в свободном доступе в Интернете и все желающие смогут загрузить и распечатать игру.

"В чем формат игры? Это возможность говорить о серьезной теме в простой и доступной форме. Существующие игры о НАТО касаются исключительно военных аспектов - военные операции или противостояние времен холодной воны. Мы хотим сделать игру не в формате военной стратегии, а о развитии", - отметила Иванова.

Она отметила, что цель игры – помочь украинской молодежи узнать, какие позитивные изменения принесет Украине сотрудничество с Североатлантическим альянсом.

Руководитель проекта сообщила, что 57 экземпляров игры будут переданы в учебные заведения.

Иванова также напомнила, что это третья настольная игра, разработанная командой благотворительного фонда "Стабилизейшн Суппорт Сервисез".

По словам Ивановой, проект реализуется при финансовой поддержке посольства Великобритании в Украине.

"Британское посольство финансирует широкий спектр проектов…, но впервые мы добавили такой проект к нашим грантам", - отметил первый секретарь посольства Великобритании в Украине Оливер Файрламб.

По его словам, настольная игра предназначена для студентов и старшеклассников, поскольку именно от них зависит будущее Украины.

Как отметила директор Центра информации и документации НАТО в Украине Барбора Маронкова, подобные игры помогают разрушить стереотипы, которые до сих пор существуют о НАТО.

"Есть много стереотипов о НАТО, о том, что Альянс является военным агрессивным блоком или что решение в НАТО принимают только США, и мало кто знает, что все решения в этой организации принимаются только консенсусом… Подобными проектами мы пытаемся развеять мифы, которые существуют о НАТО", - сказала Маронкова.