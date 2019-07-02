События

14:57 02.07.2019

В Украине в ноябре появится настольная игра "НАТО-Украина"

2 мин читать

Настольная игра "НАТО-Украина" появится в ноябре, сообщила руководитель проекта Ольга Иванова (благотворительный фонд "Стабилизейшн Суппорт Сервисез").

"Мы планируем, что игра будет завершена в ноябре… Мы проведем презентации в 24 областях Украины. Планируем напечатать небольшие объемы этих игр, но в наших планах - распространять ее онлайн", - рассказала Иванова на презентации концепции игры во вторник в Киеве.

Она подчеркнула, что макет игры с детальными инструкциями будет размещен в свободном доступе в Интернете и все желающие смогут загрузить и распечатать игру.

"В чем формат игры? Это возможность говорить о серьезной теме в простой и доступной форме. Существующие игры о НАТО касаются исключительно военных аспектов - военные операции или противостояние времен холодной воны. Мы хотим сделать игру не в формате военной стратегии, а о развитии", - отметила Иванова.

Она отметила, что цель игры – помочь украинской молодежи узнать, какие позитивные изменения принесет Украине сотрудничество с Североатлантическим альянсом.

Руководитель проекта сообщила, что 57 экземпляров игры будут переданы в учебные заведения.

Иванова также напомнила, что это третья настольная игра, разработанная командой благотворительного фонда "Стабилизейшн Суппорт Сервисез".

По словам Ивановой, проект реализуется при финансовой поддержке посольства Великобритании в Украине.

"Британское посольство финансирует широкий спектр проектов…, но впервые мы добавили такой проект к нашим грантам", - отметил первый секретарь посольства Великобритании в Украине Оливер Файрламб.

По его словам, настольная игра предназначена для студентов и старшеклассников, поскольку именно от них зависит будущее Украины.

Как отметила директор Центра информации и документации НАТО в Украине Барбора Маронкова, подобные игры помогают разрушить стереотипы, которые до сих пор существуют о НАТО.

"Есть много стереотипов о НАТО, о том, что Альянс является военным агрессивным блоком или что решение в НАТО принимают только США, и мало кто знает, что все решения в этой организации принимаются только консенсусом… Подобными проектами мы пытаемся развеять мифы, которые существуют о НАТО", - сказала Маронкова.

Теги: #украина #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:17 02.07.2019
В Одессе сообщили о минировании аэропорта и еще 9 объектов

В Одессе сообщили о минировании аэропорта и еще 9 объектов

14:54 02.07.2019
На Полтавщине под завалом при демонтаже пристройки к дому погибли два человека

На Полтавщине под завалом при демонтаже пристройки к дому погибли два человека

14:32 02.07.2019
Полиция открыла еще одно производство по подкупу избирателей на Харьковщине

Полиция открыла еще одно производство по подкупу избирателей на Харьковщине

14:27 02.07.2019
В Минске проходит встреча ТКГ

В Минске проходит встреча ТКГ

14:20 02.07.2019
Один человек погиб и 15 пострадали при столкновении пассажирского и грузового микроавтобусов в Николаевской области

Один человек погиб и 15 пострадали при столкновении пассажирского и грузового микроавтобусов в Николаевской области

14:15 02.07.2019
Украина в начале июля почти по максимуму загрузила словацкое направление для импорта газа

Украина в начале июля почти по максимуму загрузила словацкое направление для импорта газа

11:57 02.07.2019
Отсрочка эмбарго на ввоз подержанных вагонов из РФ грозит резким ростом их импорта, остановкой отечественных заводов – вагоностроители

Отсрочка эмбарго на ввоз подержанных вагонов из РФ грозит резким ростом их импорта, остановкой отечественных заводов – вагоностроители

11:42 02.07.2019
Два человека погибли, еще один госпитализирован в результате ДТП во Львовской области

Два человека погибли, еще один госпитализирован в результате ДТП во Львовской области

11:40 02.07.2019
Жара в Украине спадет

Жара в Украине спадет

11:27 02.07.2019
В Минске проходит встреча подгрупп ТКГ

В Минске проходит встреча подгрупп ТКГ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Один человек погиб и 15 пострадали при столкновении пассажирского и грузового микроавтобусов в Николаевской области

Мининформполитики призывает Нацсовет по телерадиовещанию разблокировать выдачу разрешений на временное вещание на Донбассе и админгранице с Крымом

За минувшие сутки боевики 25 раз открывали огонь по украинским позициям, погибло двое военнослужащих ВСУ, еще двое получили ранения

Синоптики предупреждают о стихийных метеорологических явлениях в большинстве областей Украины в ближайшие сутки

Полиция Гонконга очистила здание законодательного собрания от протестующих – СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция Украины разоблачила международный синдикат и изъяла 400 кг кокаина на $60 млн

В Одессе сообщили о минировании аэропорта и еще 9 объектов

На Полтавщині під завалом під час демонтажу прибудови до будинку загинули дві людини

NASA провело успешное испытание системы аварийного спасения новейшего космического корабля Orion

Госавиаслужба разрешила авиакомпании "Азур Эйр Украина" летать в Турцию, Доминикану, Таиланд и на Кубу

"Укрпрофздравница" заявляет о рейдерском захвате Клинического санатория им. Пирогова в Одессе

В день парламентских выборов общественный порядок будут обеспечивать более 72 тыс. полицейских

В Нацполиции на время выборов в Раду созданы мобильные группы для коммуникации с участниками избирательного процесса

Один украинский военный получил боевую травму с начала суток в зоне ООС

В турецком порту взорвался итальянский танкер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА