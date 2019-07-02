События

14:54 02.07.2019

На Полтавщине под завалом при демонтаже пристройки к дому погибли два человека

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Мужчина и женщина погибли под завалом, образовавшимся во время демонтажа пристройки к жилому дому в Полтавской области, сообщает Главное управление Госслужбы по ЧС в области.

Трагедия произошла во вторник утром в с.Засулье Лубенского района.

Прибывшие на вызов бойцы ГСЧС установили, что мужчина, 1991 г.р., и женщина, 1965 г.р., погибли на месте. Спасатели с помощью специального оборудования извлекли тела погибших из-под завала.

Теги: #гсчс #полтавская_область #украина
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