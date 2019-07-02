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14:32 02.07.2019

Полиция открыла еще одно производство по подкупу избирателей на Харьковщине

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Полиция открыла еще одно производство по подкупу избирателей на Харьковщине

За минувшие сутки в харьковскую полицию поступило 12 обращений граждан в связи с выборами, открыто одно уголовное производство.

"Следователь Первомайского отдела полиции открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины по факту бесплатной раздачи населению напитков и мороженого от представителей кандидата в депутаты Верховной Рады Украины", - сообщил отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Всего с начала предвыборной кампании в полицию поступило 120 сообщений о нарушении закона Украины "О выборах народных депутатов Украины", зафиксированных на территории Харьковской области. Было открыто 6 уголовных производств (три - по ст.160 (подкуп), два - по ст.296 (хулиганство) и одно - по ст.157 (препятствование осуществлению избирательного права) Уголовного кодекса Украины, также составлено два административных протокола.

Теги: #украина #полиция #выборы #подкуп
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