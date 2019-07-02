Один человек погиб и 15 пострадали при столкновении пассажирского и грузового микроавтобусов в Николаевской области

Вблизи с.Благодатное Арбузинского района Николаевской области в ДТП с участием пассажирского и грузового микроавтобусов один человек погиб и 15 пострадали.

Как сообщает во вторник отдел коммуникации полиции Николаевской области на странице в соцсети Фейсбук, около 12:30 на 87 км автодороги Н-24 "Николаев – Благовещенское" произошло столкновение грузового микроавтобуса Mercedes Benz под управлением 45-летнего водителя и маршрутного Mercedes Sprinter сообщением "Николаев – Первомайск", за рулем которого находился 35-летний мужчина.

"По предварительной информации в результате аварии травмы различной степени тяжести получили 15 человек, в том числе оба водителя. Четыре человека госпитализированы в тяжелом состоянии. 25-летняя пассажир рейсового микроавтобуса погибла", - сказано в сообщении.

На месте происшествия пострадавшим оказывают помощь сотрудники следственно-оперативной группы полиции, медики и спасатели.

Сведения о ДТП внесены в ЕРДР по ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Все обстоятельства ДТП и его причины устанавливаются.