События

14:20 02.07.2019

Один человек погиб и 15 пострадали при столкновении пассажирского и грузового микроавтобусов в Николаевской области

1 мин читать
Один человек погиб и 15 пострадали при столкновении пассажирского и грузового микроавтобусов в Николаевской области

Вблизи с.Благодатное Арбузинского района Николаевской области в ДТП с участием пассажирского и грузового микроавтобусов один человек погиб и 15 пострадали.

Как сообщает во вторник отдел коммуникации полиции Николаевской области на странице в соцсети Фейсбук, около 12:30 на 87 км автодороги Н-24 "Николаев – Благовещенское" произошло столкновение грузового микроавтобуса Mercedes Benz под управлением 45-летнего водителя и маршрутного Mercedes Sprinter сообщением "Николаев – Первомайск", за рулем которого находился 35-летний мужчина.

"По предварительной информации в результате аварии травмы различной степени тяжести получили 15 человек, в том числе оба водителя. Четыре человека госпитализированы в тяжелом состоянии. 25-летняя пассажир рейсового микроавтобуса погибла", - сказано в сообщении.

На месте происшествия пострадавшим оказывают помощь сотрудники следственно-оперативной группы полиции, медики и спасатели.

Сведения о ДТП внесены в ЕРДР по ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Все обстоятельства ДТП и его причины устанавливаются.

Теги: #дтп #украина #николаевская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:17 02.07.2019
В Одессе сообщили о минировании аэропорта и еще 9 объектов

В Одессе сообщили о минировании аэропорта и еще 9 объектов

14:57 02.07.2019
В Украине в ноябре появится настольная игра "НАТО-Украина"

В Украине в ноябре появится настольная игра "НАТО-Украина"

14:54 02.07.2019
На Полтавщине под завалом при демонтаже пристройки к дому погибли два человека

На Полтавщине под завалом при демонтаже пристройки к дому погибли два человека

14:32 02.07.2019
Полиция открыла еще одно производство по подкупу избирателей на Харьковщине

Полиция открыла еще одно производство по подкупу избирателей на Харьковщине

14:27 02.07.2019
В Минске проходит встреча ТКГ

В Минске проходит встреча ТКГ

14:15 02.07.2019
Украина в начале июля почти по максимуму загрузила словацкое направление для импорта газа

Украина в начале июля почти по максимуму загрузила словацкое направление для импорта газа

11:57 02.07.2019
Отсрочка эмбарго на ввоз подержанных вагонов из РФ грозит резким ростом их импорта, остановкой отечественных заводов – вагоностроители

Отсрочка эмбарго на ввоз подержанных вагонов из РФ грозит резким ростом их импорта, остановкой отечественных заводов – вагоностроители

11:42 02.07.2019
Два человека погибли, еще один госпитализирован в результате ДТП во Львовской области

Два человека погибли, еще один госпитализирован в результате ДТП во Львовской области

11:40 02.07.2019
Жара в Украине спадет

Жара в Украине спадет

11:27 02.07.2019
В Минске проходит встреча подгрупп ТКГ

В Минске проходит встреча подгрупп ТКГ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мининформполитики призывает Нацсовет по телерадиовещанию разблокировать выдачу разрешений на временное вещание на Донбассе и админгранице с Крымом

За минувшие сутки боевики 25 раз открывали огонь по украинским позициям, погибло двое военнослужащих ВСУ, еще двое получили ранения

Синоптики предупреждают о стихийных метеорологических явлениях в большинстве областей Украины в ближайшие сутки

Полиция Гонконга очистила здание законодательного собрания от протестующих – СМИ

Двое украинских военных погибли, двое ранены в понедельник в зоне ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция Украины разоблачила международный синдикат и изъяла 400 кг кокаина на $60 млн

В Одессе сообщили о минировании аэропорта и еще 9 объектов

На Полтавщині під завалом під час демонтажу прибудови до будинку загинули дві людини

NASA провело успешное испытание системы аварийного спасения новейшего космического корабля Orion

Госавиаслужба разрешила авиакомпании "Азур Эйр Украина" летать в Турцию, Доминикану, Таиланд и на Кубу

"Укрпрофздравница" заявляет о рейдерском захвате Клинического санатория им. Пирогова в Одессе

В день парламентских выборов общественный порядок будут обеспечивать более 72 тыс. полицейских

В Нацполиции на время выборов в Раду созданы мобильные группы для коммуникации с участниками избирательного процесса

Один украинский военный получил боевую травму с начала суток в зоне ООС

В турецком порту взорвался итальянский танкер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА