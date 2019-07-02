В Нацполиции на время выборов в Раду созданы мобильные группы для коммуникации с участниками избирательного процесса

В Национальной полиции Украины на период избирательной кампании и выборов в Верховную Раду созданы мобильные группы, которые будут направлены в территориальные подразделения, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

"На время выборов в Нацполиции созданы мобильные группы из числа сотрудников департамента оперативной поддержки. Группы будут направлены для работы в территориальные подразделения. Это ваши помощники. Функция мобильных групп - это коммуникация с участниками избирательного процесса", - рассказал Князев во вторник на видеоселекторном совещании, сообщил департамент коммуникации Нацполиции.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой отметил важность на выборах превенции, расследовании дел и доведении их до логического завершения.

Он попросил Князева держать на жестком контроле вопрос превенции и расследования всех дел, связанных с выборами.

В свою очередь, глава Нацполиции отметил надлежащую работу ситуационных центров в регионах. В частности, указал на качественную и своевременную передачу информации о событиях, связанных с избирательным процессом.

Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.