Один украинский военный получил боевую травму с начала суток в зоне ООС

Незаконные вооруженные формирования с начала суток во вторник осуществили шесть обстрелов украинских позиций в зоне проведения операции объединенных сил, один украинский военнослужащий получил боевую травму.

"С начала текущих суток российско-оккупационные войска осуществили 6 прицельных обстрелов позиций украинских героев", - говорится в сводке Министерства обороны Украины.

В оборонном ведомстве проинформировали, что с начала суток в результате обстрелов противника один украинский военный получил боевую травму, его доставили в военный мобильный госпиталь, состояние здоровья удовлетворительное.