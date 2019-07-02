События

12:51 02.07.2019

Один украинский военный получил боевую травму с начала суток в зоне ООС

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Один украинский военный получил боевую травму с начала суток в зоне ООС

Незаконные вооруженные формирования с начала суток во вторник осуществили шесть обстрелов украинских позиций в зоне проведения операции объединенных сил, один украинский военнослужащий получил боевую травму.

"С начала текущих суток российско-оккупационные войска осуществили 6 прицельных обстрелов позиций украинских героев", - говорится в сводке Министерства обороны Украины.

В оборонном ведомстве проинформировали, что с начала суток в результате обстрелов противника один украинский военный получил боевую травму, его доставили в военный мобильный госпиталь, состояние здоровья удовлетворительное.

Теги: #оос #минобороны
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