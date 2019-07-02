События

12:33 02.07.2019

В турецком порту взорвался итальянский танкер

1 мин читать
В турецком порту взорвался итальянский танкер

В турецком порту Алиага (Измир) произошел взрыв и пожар на итальянском танкере Synzania. Один человек погиб, 15 пострадали и были доставлены в больницу, сообщает издание 7deniz.net и агентство Anadolu.
Взрыв произошел около полуночи во время загрузки танкера на причале нефтеперерабатывающего завода Petkim, которым управляет азербайджанская нефтяная госкомпания SOCAR.
Всего на борту танкера было 16 человек. По словам главы администрации Алиаги, госпитализированы 15 итальянских моряков, один гражданин Румынии и один сотрудник Petkim.
Причина взрыва пока неизвестна, заявила пресс-служба Petkim.
Утром пожарные продолжали охлаждать судно, пожар на борту был потушен.
По факту взрыва начато расследование.

Теги: #италия #взрыв #турция #танкер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:07 01.07.2019
Шестеро детей пострадали от взрыва в Днепропетровской области

Шестеро детей пострадали от взрыва в Днепропетровской области

00:52 01.07.2019
Анкара требует от Хафтара освободить задержанных турецких граждан

Анкара требует от Хафтара освободить задержанных турецких граждан

15:57 30.06.2019
Анкара обещает дать отпор в случае враждебных действий Хафтара

Анкара обещает дать отпор в случае враждебных действий Хафтара

19:05 29.06.2019
Из морпорта "Черноморск" будет курсировать паром в Италию

Из морпорта "Черноморск" будет курсировать паром в Италию

15:19 29.06.2019
Турция получит некоторые технологии в рамках контракта по С-400

Турция получит некоторые технологии в рамках контракта по С-400

12:02 29.06.2019
Трамп не будет вводить санкции против Турции за покупку С-400

Трамп не будет вводить санкции против Турции за покупку С-400

14:45 27.06.2019
В столице Туниса прогремели два взрыва

В столице Туниса прогремели два взрыва

06:37 27.06.2019
Шесть человек погибли в результате взрыва на предприятии в Китае

Шесть человек погибли в результате взрыва на предприятии в Китае

21:34 23.06.2019
На выборах мэра Стамбула победил представитель оппозиции

На выборах мэра Стамбула победил представитель оппозиции

14:38 22.06.2019
На суде в Италии в деле украинского нацгвардейца Маркива с 6-часовой речью выступил адвокат, приговор ожидается 12 июля

На суде в Италии в деле украинского нацгвардейца Маркива с 6-часовой речью выступил адвокат, приговор ожидается 12 июля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мининформполитики призывает Нацсовет по телерадиовещанию разблокировать выдачу разрешений на временное вещание на Донбассе и админгранице с Крымом

За минувшие сутки боевики 25 раз открывали огонь по украинским позициям, погибло двое военнослужащих ВСУ, еще двое получили ранения

Синоптики предупреждают о стихийных метеорологических явлениях в большинстве областей Украины в ближайшие сутки

Полиция Гонконга очистила здание законодательного собрания от протестующих – СМИ

Двое украинских военных погибли, двое ранены в понедельник в зоне ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрпрофздравница" заявляет о рейдерском захвате Клинического санатория им. Пирогова в Одессе

В день парламентских выборов общественный порядок будут обеспечивать более 72 тыс. полицейских

В Нацполиции на время выборов в Раду созданы мобильные группы для коммуникации с участниками избирательного процесса

Один украинский военный получил боевую травму с начала суток в зоне ООС

В день выборов в Раду, в случае сообщения о минировании, решение об эвакуации будет принимать местный руководитель полиции

СБУ уличила двух чиновников "Завода им.Малышева" в Харькове в систематических взятках за аренду помещений

Жители Индонезии подадут иск к властям из-за проблем с экологией

Два человека погибли, еще один госпитализирован в результате ДТП во Львовской области

Жара в Украине спадет

Двое волонтеров ранены в результате обстрела автомобиля в Донецкой области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА