В турецком порту взорвался итальянский танкер

В турецком порту Алиага (Измир) произошел взрыв и пожар на итальянском танкере Synzania. Один человек погиб, 15 пострадали и были доставлены в больницу, сообщает издание 7deniz.net и агентство Anadolu.

Взрыв произошел около полуночи во время загрузки танкера на причале нефтеперерабатывающего завода Petkim, которым управляет азербайджанская нефтяная госкомпания SOCAR.

Всего на борту танкера было 16 человек. По словам главы администрации Алиаги, госпитализированы 15 итальянских моряков, один гражданин Румынии и один сотрудник Petkim.

Причина взрыва пока неизвестна, заявила пресс-служба Petkim.

Утром пожарные продолжали охлаждать судно, пожар на борту был потушен.

По факту взрыва начато расследование.