В день выборов в Раду, в случае сообщения о минировании, решение об эвакуации будет принимать местный руководитель полиции

Министерство внутренних дел Украины изменило алгоритм реагирования на сообщения о минировании избирательных участков в день выборов в Верховную Раду 21 июля, сообщил первый замминистра Сергей Яровой.

Как сообщает во вторник департамент коммуникации МВД, во время совещания Яровой отметил, что в день голосования на выборах есть риск получить большое количество сообщений о минировании избирательных участков.

"После соответствующей проверки, такие сообщения оказываются ложными, но проверка помещения занимает много времени. Чтобы не допустить срыва процесса голосования в день выборов, приказом министра внутренних дел был изменен алгоритм реагирования на сообщения о минировании. Отныне решение об эвакуации после обработки всей информации принимает непосредственно руководитель", - пояснил первый замминистра.

Проверка сообщения о минировании избирательного участка должна проходить быстро и оперативно.

"В случае получения сообщения на место будут направлены наряды и проинформировано руководство. Немедленно будут сформированы соответствующие подразделения киберполиции, уголовного розыска, криминальной полиции, взрывотехническое подразделение оперативно проверяет информацию и вместе с информацией оперативного дежурного передает руководителю полиции на месте, который и определяет формы и виды реагирования, в частности, принимает решение о приостановлении деятельности соответствующего предприятия и организации эвакуации людей", - рассказал директор департамента юридического обеспечения МВД Денис Горбась.

Глава Национальной полиции Сергей Князев отметил, что приказ с изменениями уже передано всем руководителям полиции.

"Отныне руководители полиции на местах, руководствуясь информацией, которую предоставят оперативные подразделения, самостоятельно определяют виды и количество нарядов, которые необходимо направить на место происшествия и необходимости проведения эвакуационных мероприятий", - пояснил Князев.