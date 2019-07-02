События

12:23 02.07.2019

СБУ уличила двух чиновников "Завода им.Малышева" в Харькове в систематических взятках за аренду помещений

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СБУ уличила двух чиновников "Завода им.Малышева" в Харькове в систематических взятках за аренду помещений

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на систематическом взяточничестве двух должностных лиц государственного предприятия "Завод им. Малышева" (Харьков).

Как сообщил во вторник пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что начальник одного из отделов и его подчиненный – инспектор отдела - организовали противоправный механизм вымогательства и получения денежных средств от предпринимателей за предоставление им в аренду помещений оборонного завода для ведения бизнеса. За аренду трех помещений складского и бытового назначения должностные лица требовали ежеквартально платить им неправомерную выгоду, за что существенно снижали бизнесменам официальную сумму аренды.

Сотрудники СБУ задержали должностных лиц оборонного предприятия в рабочих кабинетах после получения очередного транша за следующие три месяца. У каждого из фигурантов обнаружена и изъята часть неправомерно полученных средств.

Решается вопрос о сообщении должностным лицам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #сбу #завод_малышева #взятки
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