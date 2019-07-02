События

11:42 02.07.2019

Жители Индонезии подадут иск к властям из-за проблем с экологией

1 мин читать
Жители Индонезии подадут иск к властям из-за проблем с экологией

Группа активистов приняла решение подать иск против правительства Индонезии в связи с бездействием властей в сфере борьбы с загрязнением окружающей среды, сообщает во вторник британская газета The Guardian.
Ожидается, что иск будет подан активистами против президента страны, а также против министров здравоохранения, окружающей среды и внутренних дел.
Пользователи соцсетей в последнее время активно жалуются на смог в Джакарте, выкладывая фотографии из разных частей города.
Издание отмечает, что в июне этого года загрязнение воздуха в индонезийской столице сильно ухудшилось и достигло почти такого же уровня, как в Пекине или Дели.
В частности, 25 июня индекс качества воздуха (Air Quality Index, AQI) в Джакарте составил 240 единиц, тогда как в Лондоне его значение в настоящий момент составляет 12 единиц, а в Сан-Франциско - 26 единиц.
Индекс AQI рассчитывается, исходя из объемов содержания в атмосфере диоксида азота, угарного газа, сернистого газа и некоторых других химических соединений.

Теги: #индонезия #суд #экология
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:20 02.07.2019
Суд по требованию НЗФ приостановил действие постановлений НКРЭКУ по установлению тарифов для "Укрэнерго" на ІІ полугодие

Суд по требованию НЗФ приостановил действие постановлений НКРЭКУ по установлению тарифов для "Укрэнерго" на ІІ полугодие

19:05 01.07.2019
В Верховном суде опровергают информацию о якобы решении зарегистрировать Клюева кандидатом в нардепы

В Верховном суде опровергают информацию о якобы решении зарегистрировать Клюева кандидатом в нардепы

14:38 01.07.2019
Следствие начало предъявление обвинения в окончательной редакции плененным украинским морякам

Следствие начало предъявление обвинения в окончательной редакции плененным украинским морякам

12:57 01.07.2019
Верховный суд подтвердил право Андрея Клюева участвовать в парламентских выборах – адвокат

Верховный суд подтвердил право Андрея Клюева участвовать в парламентских выборах – адвокат

12:29 01.07.2019
"Слуга народа" добилась в суде исключения информации о "лжепартийцах" из избирательных бюллетеней

"Слуга народа" добилась в суде исключения информации о "лжепартийцах" из избирательных бюллетеней

12:13 01.07.2019
Верховный суд подтвердил право Андрея Клюева участвовать в парламентских выборах

Верховный суд подтвердил право Андрея Клюева участвовать в парламентских выборах

12:07 01.07.2019
Неизвестные украли два системных блока из Харьковского апелляционного суда – полиция

Неизвестные украли два системных блока из Харьковского апелляционного суда – полиция

04:29 30.06.2019
Суд отклонил апелляцию нардепа Парасюка к ЦИК об отказе регистрировать его кандидатом на выборах в Раду

Суд отклонил апелляцию нардепа Парасюка к ЦИК об отказе регистрировать его кандидатом на выборах в Раду

18:47 27.06.2019
Верховный суд закрыл производство по делу о прекращении гражданства Саакашвили

Верховный суд закрыл производство по делу о прекращении гражданства Саакашвили

16:30 27.06.2019
АМКУ возбудил дело против МХП

АМКУ возбудил дело против МХП

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мининформполитики призывает Нацсовет по телерадиовещанию разблокировать выдачу разрешений на временное вещание на Донбассе и админгранице с Крымом

За минувшие сутки боевики 25 раз открывали огонь по украинским позициям, погибло двое военнослужащих ВСУ, еще двое получили ранения

Синоптики предупреждают о стихийных метеорологических явлениях в большинстве областей Украины в ближайшие сутки

Полиция Гонконга очистила здание законодательного собрания от протестующих – СМИ

Двое украинских военных погибли, двое ранены в понедельник в зоне ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Два человека погибли, еще один госпитализирован в результате ДТП во Львовской области

Жара в Украине спадет

Двое волонтеров ранены в результате обстрела автомобиля в Донецкой области

Мининформполитики призывает Нацсовет по телерадиовещанию разблокировать выдачу разрешений на временное вещание на Донбассе и админгранице с Крымом

В Австралии арестовали трех сторонников ИГИЛ, планировавших серию терактов в Сиднее

Трамп подписал закон о допфинансировании в объеме $4,6 млрд для решения проблем на границе с Мексикой

Зеленский с рабочим визитом прибыл в Канаду

В 5 областях Украины из-за непогоды обесточен 601 населенный пункт, на Волыни повреждены крыши школ и жилых домов

Facebook эвакуировала в США четыре здания компании из-за угрозы отравления зарином

Украинская делегация приняла участие в работе 49-й сессии ГА ОАГ, обсуждался безвиз и участие наблюдателей на выборах в Венесуэле

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА