Два человека погибли, еще один госпитализирован в результате ДТП во Львовской области

Во Львовской области легковой автомобиль съехал в кювет, в результате ДТП два человека погибли и один госпитализирован в реанимацию.

Как сообщает во вторник департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации, авария произошла в 01:45 во вторник, 2 июля, вблизи с.Новый Став Каменка-Бугского района Львовской области.

Водитель легкового автомобиля Volkswagen Golf не справился с управлением и как следствие автомобиль съехал в кювет.

Водитель и один из пассажиров погибли на месте аварии, а еще одного пассажира с травмами различной степени тяжести госпитализировали в районную больницу.

Полиция выясняет все причины и обстоятельства инцидента.