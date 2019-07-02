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11:17 02.07.2019

Двое волонтеров ранены в результате обстрела автомобиля в Донецкой области

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Двое волонтеров ранены в результате обстрела автомобиля в Донецкой области

Двое медиков-волонтеров получили ранения в результате обстрела их автомобиля на автодороге Марьинка – Красногоровка в Донецкой области.

Как сообщает во вторник отдел коммуникации полиции Донецкой области, от работников Центральной городской больницы г.Курахово в полицию поступило сообщение об оказании медицинской помощи двум медикам-волонтерам (42 и 32 год).

"По их словам, пулевые ранения получили во время снайперского обстрела, двигаясь на автомобиле по автодороге между г.Марьинка и г.Красногоровка", - сказано в сообщении.

Сейчас пострадавшие находятся в военном госпитале г.Покровск.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Теги: #донецкая_область #оос #полиция #обстрел #волонтеры #ранение #ордло
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