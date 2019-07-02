События

10:19 02.07.2019

В Австралии арестовали трех сторонников ИГИЛ, планировавших серию терактов в Сиднее

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В Австралии арестовали трех сторонников ИГИЛ, планировавших серию терактов в Сиднее

Австралийские службы безопасности арестовали трех человек, подозреваемых в подготовке серии терактов в Сиднее от имени группировки "Исламское государство" (ИГИЛ), передает во вторник агентство Associated Press со ссылкой на помощника комиссара полиции Австралии Йена Маккартни.

Он отметил, что речь идет уже о 16-м крупном террористическом акте, предотвращенном в Австралии с момента повышения уровня угрозы в сентябре 2014 года.

По данным служб безопасности, подозреваемые намеревались атаковать объекты Минобороны и полиции, суды, церкви и дипломатические миссии. Однако планирование атак находилось на ранней стадии, подозреваемые еще не успели приобрести огнестрельное оружие и взрывчатку.

За одним из арестованных - 20-летним молодым человеком - целый год велась полицейская слежка, с момента его возвращения из Ливана. Кроме планирования теракта, по данным полиции, он намеревался уехать в Афганистан воевать за ИГИЛ. В настоящий момент ему грозит пожизненное тюремное заключение.

Другой арестованный, по всей видимости, являлся членом группировки ИГИЛ: его могут приговорить к 10 годам лишения свободы. Третий подозреваемый занимался сбором средств, пытаясь обманным путем получить пособие по безработице.

Ожидается, что арестованные предстанут перед судом в Сиднее уже в эту среду.

Теги: #теракт #игил #австралия #сидней
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