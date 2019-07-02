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08:48 02.07.2019

Трамп подписал закон о допфинансировании в объеме $4,6 млрд для решения проблем на границе с Мексикой

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Трамп подписал закон о допфинансировании в объеме $4,6 млрд для решения проблем на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп подписал закон, согласно которому для решения проблем на южной границе с США будет выделено $4,6 млрд, сообщает Белый дом.

Согласно сообщению, Трамп подписал закон под названием "Чрезвычайные дополнительные ассигнования на гуманитарную помощь и безопасность на южной границе, 2019 год", который предусматривает дополнительное финансирование для решения проблем на границе США в 2019 финансовом году.

На прошлой неделе версия законопроекта Сената, предусматривающая выделение $4,6 млрд для решения проблемы миграции вдоль границы США и Мексики, была одобрена обеими палатами Конгресса США.

Таким образом, был нанесен удар по демократическому руководству Конгресса, в частности, по спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая выступала за поддержку версии законопроекта, предложенного Палатой представителей.

Ранее возмущение в обществе вызвали условия в центре содержания мигрантов в Техасе, где более 300 детей находились в течение нескольких недель в ужасных условиях без достаточного питания и воды.

На фоне скандала вокруг плохого обращения с задержанными мигрантами-детьми исполняющий обязанности главы Таможенно-пограничной службы США (CBP) Джон Сандерс объявил о своей отставке.

Теги: #сша #трамп #закон #граница
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