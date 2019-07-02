Президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом прибыл в Канаду, сообщили в Офисе президента Украины.

"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Канаду. Рабочий график Главы государства на 2 июля будет насыщенным. Запланированы встречи с министром иностранных дел Фриланд, премьер-министром Джастином Трюдо, специальным представителем США Куртом Волкером, еврокомиссаром Ельжабетою Беньковская, руководством Всемирного конгресса украинский и Конгресса Украинских Канады, участие в церемонии памяти жертв Голодомора, а также других мероприятиях", – сказано в сообщении на странице Офиса в Фейсбук во вторник утром.