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08:36 02.07.2019

Зеленский с рабочим визитом прибыл в Канаду

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Зеленский с рабочим визитом прибыл в Канаду

Президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом прибыл в Канаду, сообщили в Офисе президента Украины.

"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Канаду. Рабочий график Главы государства на 2 июля будет насыщенным. Запланированы встречи с министром иностранных дел Фриланд, премьер-министром Джастином Трюдо, специальным представителем США Куртом Волкером, еврокомиссаром Ельжабетою Беньковская, руководством Всемирного конгресса украинский и Конгресса Украинских Канады, участие в церемонии памяти жертв Голодомора, а также других мероприятиях", – сказано в сообщении на странице Офиса в Фейсбук во вторник утром.

Теги: #зеленский #канада #визит
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