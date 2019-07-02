События

08:23 02.07.2019

Facebook эвакуировала в США четыре здания компании из-за угрозы отравления зарином

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Facebook эвакуировала в США четыре здания компании из-за угрозы отравления зарином

Четыре здания были эвакуированы и два человека обследованы на возможное отравление зарином после обнаружения подозрительной посылки в почтовом отделении Facebook в Менло-Парке (штат Калифорния), сообщают американские СМИ.

Представитель Facebook Энтони Харрисон заявил, что компания эвакуировала четыре здания после положительного теста и сотрудничала с полицией в расследовании.

Люди, которые контактировали с подозрительным пакетом, не показали никаких симптомов воздействия зарина, сообщил, в свою очередь, начальник пожарной охраны города Джон Джонстон.

Он уточнил, что одна посылка при проверке показала положительный результат на зарин.

Однако Джонстон отметил, что данный результат может быть ложноположительным и для его подтверждения необходимо другое исследование.

Зарин смертельно ядовит. Применяется как отравляющее вещество, обладающее нервнопаралитическим действием.

Теги: #сша #facebook #зарин #эваукация
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