Facebook эвакуировала в США четыре здания компании из-за угрозы отравления зарином

Четыре здания были эвакуированы и два человека обследованы на возможное отравление зарином после обнаружения подозрительной посылки в почтовом отделении Facebook в Менло-Парке (штат Калифорния), сообщают американские СМИ.

Представитель Facebook Энтони Харрисон заявил, что компания эвакуировала четыре здания после положительного теста и сотрудничала с полицией в расследовании.

Люди, которые контактировали с подозрительным пакетом, не показали никаких симптомов воздействия зарина, сообщил, в свою очередь, начальник пожарной охраны города Джон Джонстон.

Он уточнил, что одна посылка при проверке показала положительный результат на зарин.

Однако Джонстон отметил, что данный результат может быть ложноположительным и для его подтверждения необходимо другое исследование.

Зарин смертельно ядовит. Применяется как отравляющее вещество, обладающее нервнопаралитическим действием.