Украинская делегация приняла участие в работе 49-й сессии ГА ОАГ, обсуждался безвиз и участие наблюдателей на выборах в Венесуэле

Представители Украины приняли участие в работе 49-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации американских государств (ГА ОАГ), которая прошла 26-28 июня в г.Медельином (Колумбия), обсуждался безвиз с членами организации и участие украинских наблюдателей на выборах в Венесуэле, сообщили в посольстве Украины в США.

"На полях Генассамблеи украинская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей провела ряд встреч важных для углубления политического диалога Украины со странами ОАГ, в частности в перспективе заключения соглашений о безвизовом режиме со странами, которые входят в Организацию", – сказано в сообщении на странице посольства в ночь на вторник.

Также в информации подчеркивается, что украинская делегация сообщила Генеральному секретарю ОАГ и руководителям делегаций государств-членов о выделении Украиной добровольного взноса в бюджет ОАГ для содействия миссии по наблюдению за выборами в Венесуэле.

"Решение было принято Кабинетом Министров Украины по инициативе посольства Украины в США и является важным шагом в развитии отношений Украины с государствами ОАГ и поддержки демократических стандартов в латиноамериканском регионе, в частности участия международной миссии по наблюдению для проведения честных и прозрачных выборов в Венесуэле", – отметили дипломаты.

В ходе встреч украинская сторона также передала руководству ОАГ письмо министра иностранных дел Украины Павла Климкина "с выражением солидарности с Организацией по вопросам обеспечения демократии, прав человека и безопасности".

В 2019 году Генассамблея ОАГ собрала 349 участников из 34 государств-членов ОАГ и 89 участников из 42 государств-наблюдателей.

Как сообщалось, 14 июня Кабинет Министров распорядился осуществить добровольный взнос Украины в фонд ОАГ в качестве постоянного наблюдателя с целью развитию сотрудничества с государствами Северной и Южной Америки.

Согласно распоряжению Кабмина от 12 июня 2019 № 415-р, Украина внесет в ОАГ $40 тыс. за счет средств бюджетной программы 1401020 "Взносы Украины в бюджеты ООН, органов и специализированных учреждений системы ООН, других международных организаций и конвенционных органов".