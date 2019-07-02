Трамп заявил, что после вывода американских войск, оставит в Афганистане разведку

Президент США Дональд Трамп заявил, что оставит разведывательное присутствие в Афганистане, хотя давно надеется на полный вывод американских военных из страны.

"Я бы оставил там очень сильную разведку", - сказал Трамп в интервью Fox News.

По его словам, Афганистан - страна с "множеством хороших укрытий" и за ней нужно следить.

"Но мы должны существенно снизить число наших сил в Афганистане", - добавил президент США.

Его комментарии следуют за сообщениями о том, что талибы настаивают на переписывании проекта соглашения, в соответствии с которым США выведут войска из Афганистана в обмен на обещания, что лидеры талибов помогут бороться с терроризмом.

"Мы работаем над тем, чтобы переписать проект соглашения и включить в него пункты, которые были согласованы", - сказал агентству Associated Press представитель талибов Сохейл Шахин во время мирных переговоров в Катаре со спецпредставителем США Залмаем Халилзадом.

В декабре администрация Трампа планировала вывести войска из страны, но это предложение встретило сопротивление со стороны республиканских законодателей.