За минувшие сутки боевики 25 раз открывали огонь по украинским позициям, погибло двое военнослужащих ВСУ, еще двое получили ранения

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 25 раз нарушили режим прекращения огня, из них 13 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих погибли, еще двое - получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащий Минским договоренностям", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук во вторник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 15 раз обстреляли позиции ООС: пять раз вблизи Водяного - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, снайперского огня и стрелкового оружия; трижды возле Авдеевки - из минометов калибра 120-мм; возле Марьинки - из минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем; три раза в районе Новоселовки Второй - из минометов калибра 120 и 82-мм, вооружение БМП и автоматических гранатометов; окраине Лебединского - из 120-мм миномета; вблизи Опытного - из крупнокалиберного пулемета; возле Песок - из подствольного гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 10 раз: вблизи Новоалександровки - из миномета калибра 120-мм; три раза неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 120 и 82-мм, автоматических гранатометов; в районе Зайцево - из миномета калибра 82-мм и автоматического гранатомета; дважды возле Луганского - из минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку Новотошковского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; окраине Крымского - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; рядом с Новгородским - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

По данным украинской разведки 1 июля трое боевиков уничтожено, еще пятеро ранены.

"С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил", – сказано в сообщении штаба.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" украинские позиции были обстреляны один раз: вблизи Лебединского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили один обстрел позиций ООС: возле Новолуганского - из миномета калибра 82-мм.