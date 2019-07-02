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05:30 02.07.2019

Двое полицейских из Мелитополя задержаны за вымогательство у предпринимательницы

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Двое полицейских из Мелитополя задержаны за вымогательство у предпринимательницы

Двое полицейских из г.Мелитополь Запорожской области задержаны за вымогательство и получение $10 тыс. от предпринимательницы из Харьковской области.

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, двое следователей Мелитопольского отдела полиции вымогали у жительницы Харькова, занимающейся  предпринимательской деятельностью, денежные средства за закрытие уголовного производства, открытое с целью принуждения заявительницы к исполнению  гражданско-правовых обязательств.

По данным следствия, следователи полиции получили взятку двумя частями в гривневом эквиваленте в размере 75 тыс. грн и 150 тыс. грн соответственно.

Мелитопольские следователи были задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Ведется следствие.

 

Теги: #вымогательство #полиция #мелитополь
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