Двое полицейских из Мелитополя задержаны за вымогательство у предпринимательницы

Двое полицейских из г.Мелитополь Запорожской области задержаны за вымогательство и получение $10 тыс. от предпринимательницы из Харьковской области.

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, двое следователей Мелитопольского отдела полиции вымогали у жительницы Харькова, занимающейся предпринимательской деятельностью, денежные средства за закрытие уголовного производства, открытое с целью принуждения заявительницы к исполнению гражданско-правовых обязательств.

По данным следствия, следователи полиции получили взятку двумя частями в гривневом эквиваленте в размере 75 тыс. грн и 150 тыс. грн соответственно.

Мелитопольские следователи были задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Ведется следствие.