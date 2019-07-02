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03:18 02.07.2019

Спецслужбой задержан военный, присвоивший средства госпредприятия оборонного комплекса на 5 млн грн

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Спецслужбой задержан военный, присвоивший средства госпредприятия оборонного комплекса на 5 млн грн

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили противоправную схему присвоения средств государственного предприятия оборонного комплекса, к которой причастен чиновник Министерства обороны Украины.

"Сотрудники спецслужбы установили, что полковник одного из военных представительств МО организовал механизм хищения и присвоения средств государственного предприятия "Антонов". Сделка происходила путем заключения фиктивных гражданско-правовых договоров на оказание услуг по проведению работ по определению технического состояния самолетов, прибывающих на ремонт", – сказано в сообщении на странице спецслужбы в Фейсбук в понедельник.

В СБУ уточнили, что "на самом деле никакие проверки не проводились, а самолеты передавали заказчику с поддельными сертификатами безопасности, что могло привести к аварийным ситуациям и человеческих жертв". В результате противоправных действий злоумышленника, стратегическому предприятию оборонного комплекса нанесены убытки на сумму свыше 5 млн грн.

В рамках уголовного производства, внесенного в ЕРДР по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, по материалам СБУ следователи Святошинского управления полиции провели санкционированные следственные действия.

"Во время обысков правоохранители обнаружили проекты и черновики гражданско-правовых сделок, фиктивные документы по их выполнению, компьютеры и носители информации, на которых они готовились, копии документов физических лиц из числа сотрудников военного представительства и других гражданских лиц, на которых без их ведома заключались сделки. Также выявлены записи "черной" бухгалтерии теневых сделок, документы о выводе незаконно полученных средств в одну из стран Западной Европы", – сказано в сообщении.

Сейчас следователи объявили злоумышленнику о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проверяется также возможная причастность к сделке других должностных лиц Минобороны.

В свою очередь, в Минобороны опровергают информацию об якобы задержанном военнослужащем обвиняемом в участии в схеме присвоения средств государственного предприятия оборонного комплекса.

"1 июля представляют в СМИ было распространено сообщение о разоблачении противоправной схемы присвоения средств государственного предприятия оборонного комплекса. В связи с этим сообщаем следующее: гражданин, которому недавно объявили о подозрении, не имеет отношения к Министерству обороны Украины. Указанное лицо летом прошлого года было уволено с военной службы", – говорится в сообщении на странице министерства в Фейсбук в понедельник.

Теги: #минобороны #сбу
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