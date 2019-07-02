События

02:23 02.07.2019

Болтон отверг информацию о готовности США согласиться на частичный отказ КНДР от ядерного оружия

2 мин читать
Болтон отверг информацию о готовности США согласиться на частичный отказ КНДР от ядерного оружия

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в понедельник заявил, что никогда не обсуждал и не слышал о том, что США готовы пойти на "ядерную заморозку" со стороны КНДР.

"Ни сотрудники Совета национальной безопасности, ни я не обсуждали и не слышали о каком-либо стремлении "утешиться ядерной заморозкой со стороны КНДР", - написал Болтон.

"Это чья-то достойная порицания попытка лишить президента возможности маневра. За это должны быть последствия", - добавил он, комментируя появившиеся в прессе сообщения о возможной готовности Вашингтона ослабить требования по закрытию северокорейской ядерной программе.

Ранее газета The New York Times сообщила, что в администрации президента США Дональда Трампа формируется идея о том, что помочь переговорам с КНДР сможет согласие США на так называемую "ядерную заморозку". Это подразумевает, что КНДР прекратит производить новые ядерные материалы, но сохранит уже существующее ядерное оружие.

"Администрация все еще настаивает на публике и в частном порядке, что ее целью остается полная денуклеаризация. Но, признавая, что ее максималистские требования скорого отказа Ким Чен Ына от его нежно любимой ядерной программы ведут в никуда, она рассматривает новый подход, который начнется со значительного, но ограниченного первого шага", - пишет газета.

Новый замысел предполагает, что американская сторона попытается уговорить Северную Корею на то, чтобы она отказалась в обмен на снятие санкций не только от ядерного объекта в Йонбене, что Пхеньян предлагал сделать на саммите США-КНДР в Ханое, но и от других ядерных объектов, отмечает газета.

Йонбен - крупнейший ядерный объект КНДР, основанный в 1964 году. По итогам второго саммита США-КНДР северокорейская сторона заявляла, что Пхеньян был готов "навсегда и полностью" закрыть ядерные объекты в Йонбене в обмен на частичное снятие международных санкций. Соглашение в ходе саммита достигнуто не было.

Теги: #позиция #сша #денуклеаризация #кндр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:12 01.07.2019
Разведслужбы Израиля уверены в причастности Ирана к атакам в Персидском заливе

Разведслужбы Израиля уверены в причастности Ирана к атакам в Персидском заливе

20:12 01.07.2019
США и Канада выпустят набор серебряных монет в знак многолетней дружбы и сотрудничества

США и Канада выпустят набор серебряных монет в знак многолетней дружбы и сотрудничества

09:32 01.07.2019
В Украине начинаются многонациональные учения "Си Бриз-2019"

В Украине начинаются многонациональные учения "Си Бриз-2019"

06:27 01.07.2019
Помпео рассчитывает на возобновление переговоров с КНДР в июле текущего года – СМИ

Помпео рассчитывает на возобновление переговоров с КНДР в июле текущего года – СМИ

11:15 30.06.2019
Переговорщики США и КНДР в ближайшие недели определят, можно ли добиться прогресса

Переговорщики США и КНДР в ближайшие недели определят, можно ли добиться прогресса

10:18 30.06.2019
Трамп и Ким Чен Ын проводят встречу в демилитаризованной зоне

Трамп и Ким Чен Ын проводят встречу в демилитаризованной зоне

06:38 30.06.2019
Трамп с оптимизмом смотрит на перспективы переговоров с КНР по торговле

Трамп с оптимизмом смотрит на перспективы переговоров с КНР по торговле

23:14 29.06.2019
Эсминец ВМС США вошел в Черное море, идет к Одессе для участия в учениях

Эсминец ВМС США вошел в Черное море, идет к Одессе для участия в учениях

14:30 29.06.2019
В Черное море направляется ракетный эсминец ВМС США

В Черное море направляется ракетный эсминец ВМС США

12:02 29.06.2019
Трамп не будет вводить санкции против Турции за покупку С-400

Трамп не будет вводить санкции против Турции за покупку С-400

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Полиция Гонконга очистила здание законодательного собрания от протестующих – СМИ

Двое украинских военных погибли, двое ранены в понедельник в зоне ООС

Авиакомпания SkyUp сообщила о задержках 18 рейсов из-за неисправностей у 2 самолетов

Главарю т.н."ЛНР" Пасичнику объявлено о подозрении - Генпрокуратура

Зеленский: обстрел санитарного автомобиля в Водяном является подлой попыткой сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня

ПОСЛЕДНЕЕ

Спецслужбой задержан военный, присвоивший средства госпредприятия оборонного комплекса на 5 млн грн

РФ созывает Совбез ООН по украинскому языковому закону

Прокуратура Донецкой области выясняет обстоятельства обстрела боевиками санитарного автомобиля ВСУ

Парубий об отводе сил в Станице Луганской: Я считаю это шагом к капитуляции, а не шагом к миру

Шестеро детей пострадали от взрыва в Днепропетровской области

Стефанчук по заявлению Богдана о русском языке как региональном для Донбасса: Это следует трактовать как его личную позицию

Гройсман о "Евросолидарности": В этой политсиле ничего не изменится за следующих пять лет

Полиция Гонконга очистила здание законодательного собрания от протестующих – СМИ

Полиция Гонконга очистила здание законодательного собрания от протестующих

Двое киевлян, подозреваемых в массовом лжеминировании в Харькове, взяты под стражу с залогом почти 1,5 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА