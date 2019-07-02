События

00:25 02.07.2019

Прокуратура Донецкой области выясняет обстоятельства обстрела боевиками санитарного автомобиля ВСУ

1 мин читать
Прокуратура Донецкой области выясняет обстоятельства обстрела боевиками санитарного автомобиля ВСУ

По факту обстрела боевиками санитарного автомобиля ВСУ проводится досудебное расследование, сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

"В Донецкой области начато расследование по факту обстрела боевиками санитарного автомобиля ВСУ, в результате которого двое военнослужащих погибли, а один получил ранения", – сказано в обнародованном пресс-службой в понедельник вечером сообщении.

Досудебное расследование уголовного производства по ч.2 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины осуществляется под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области следователями Главного управления Службы Украины в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось, 1 июля, около 10:50, в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями ОРДЛО окрестностей с.Водяное Волновахского района Донецкой области противотанковой управляемой ракетой расстрелян санитарный автомобиль Вооруженных сил Украины.

В результате обстрела погибли 48-летняя санинструктор и 47-летний старший водитель, а старшина получил огнестрельное ранение мягких тканей поясничной области.

"Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается", – отметили в прокуратуре.

Теги: #расследование #обстрел #донецкая
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:46 01.07.2019
Зеленский: обстрел санитарного автомобиля в Водяном является подлой попыткой сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня

Зеленский: обстрел санитарного автомобиля в Водяном является подлой попыткой сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня

15:08 01.07.2019
Умер военный медик, пострадавший при обстреле санитарного автомобиля ООС в районе Водяного на Донбассе

Умер военный медик, пострадавший при обстреле санитарного автомобиля ООС в районе Водяного на Донбассе

18:16 29.06.2019
Украинские военные непричастны к обстрелу домов в Пикузах на Донбассе

Украинские военные непричастны к обстрелу домов в Пикузах на Донбассе

12:30 29.06.2019
Боевики обстреляли жилой дом в Луганской области

Боевики обстреляли жилой дом в Луганской области

08:21 29.06.2019
В Донецкой области отремонтировали поврежденный водопровод "Горловка-Торецк"

В Донецкой области отремонтировали поврежденный водопровод "Горловка-Торецк"

23:33 28.06.2019
ЕС ждет от Грузии прозрачного и оперативного расследования столкновений в Тбилиси

ЕС ждет от Грузии прозрачного и оперативного расследования столкновений в Тбилиси

09:48 28.06.2019
Сенат начнет публикацию доклада о расследовании российского "вмешательства" в выборы США в июле

Сенат начнет публикацию доклада о расследовании российского "вмешательства" в выборы США в июле

13:01 27.06.2019
В ВСУ требуют создать "наблюдательный совет" из депутатов, волонтеров и СМИ в расследовании ГБР закупок военного имущества

В ВСУ требуют создать "наблюдательный совет" из депутатов, волонтеров и СМИ в расследовании ГБР закупок военного имущества

18:53 26.06.2019
Зеленский взял под личный контроль ход расследований дел бойцов ВСУ и Нацгвардии, погибших при подозрительных обстоятельствах

Зеленский взял под личный контроль ход расследований дел бойцов ВСУ и Нацгвардии, погибших при подозрительных обстоятельствах

16:49 26.06.2019
ГБР расследует 8 производств, в которых фигурирует Порошенко

ГБР расследует 8 производств, в которых фигурирует Порошенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Полиция Гонконга очистила здание законодательного собрания от протестующих – СМИ

Двое украинских военных погибли, двое ранены в понедельник в зоне ООС

Авиакомпания SkyUp сообщила о задержках 18 рейсов из-за неисправностей у 2 самолетов

Главарю т.н."ЛНР" Пасичнику объявлено о подозрении - Генпрокуратура

Зеленский: обстрел санитарного автомобиля в Водяном является подлой попыткой сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня

ПОСЛЕДНЕЕ

РФ созывает Совбез ООН по украинскому языковому закону

Парубий об отводе сил в Станице Луганской: Я считаю это шагом к капитуляции, а не шагом к миру

Шестеро детей пострадали от взрыва в Днепропетровской области

Стефанчук по заявлению Богдана о русском языке как региональном для Донбасса: Это следует трактовать как его личную позицию

Гройсман о "Евросолидарности": В этой политсиле ничего не изменится за следующих пять лет

Полиция Гонконга очистила здание законодательного собрания от протестующих – СМИ

Полиция Гонконга очистила здание законодательного собрания от протестующих

Двое киевлян, подозреваемых в массовом лжеминировании в Харькове, взяты под стражу с залогом почти 1,5 млн грн

Разведслужбы Израиля уверены в причастности Ирана к атакам в Персидском заливе

США и Канада выпустят набор серебряных монет в знак многолетней дружбы и сотрудничества

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА