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23:07 01.07.2019

Шестеро детей пострадали от взрыва в Днепропетровской области

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Шестеро детей пострадали от взрыва в Днепропетровской области

В результате взрыва неизвестного предмета на детской площадке в с.Пашена Балка Днепровского района (Днепровская обл.) шестеро детей получили травмы различной степени тяжести, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

"Предварительно установлено, что во время игры с неизвестным предметом он взорвался, в результате чего 6 детей получили травмы различной степени тяжести", – сказано в сообщении на странице министерства в Фейсбук в понедельник вечером.

По данным пресс-службы областной полиции взрыв произошел на детской площадке в с.Пашена Балка Днепровского района около 20:00, когда дети играли с неизвестным предметом. Предварительно, в результате взрыва ранения получили 6 детей в возрасте от 4-х до 16 лет. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

"Сейчас на месте взрыва работает следственно-оперативная группа Днепровского районного отделения полиции и взрывотехники. Медики оказывают помощь пострадавшим детям", – добавили правоохранители.

Расследование данного факта ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст.264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).

Теги: #дети #взрыв #днепропетровская
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