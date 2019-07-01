События

20:14 01.07.2019

Двое киевлян, подозреваемых в массовом лжеминировании в Харькове, взяты под стражу с залогом почти 1,5 млн грн

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Двое киевлян, подозреваемых в массовом лжеминировании в Харькове, взяты под стражу с залогом почти 1,5 млн грн

Правоохранители Харьковской области в ходе специальной операции на территории Киева задержали двух жителей столицы, подозреваемых в рассылке через Интернет заведомо ложных сообщений об угрозе публичной безопасности в Харькове.

"По ходатайству органа предварительного расследования в отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 1 млн 440 тыс. грн", - сообщил отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Досудебное расследование продолжается по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся следственные и розыскные действия с целью установления всех участников противоправной деятельности и их причастности к аналогичным лжеминированиям в других регионах Украины.

Теги: #лжеминирование #харьков
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