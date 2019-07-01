США и Канада выпустят набор серебряных монет в знак многолетней дружбы и сотрудничества

Монетный двор Канады выпустит лимитированный набор коллекционных серебряных монет Pride of Two Nations совместно с Монетным двором США в знак дружбы и сотрудничества между двумя государствами.

Набор будет состоять из двух монет - канадской Silver Maple Leaf и американской Silver Eagle, он поступит в продажу 3 июля 2019 года, говорится в пресс-релизе Монетного двора Канады.

"Кленовый лист и орел - символы наших соседних государств, которые вместе растут и процветают на протяжении более 150 лет", - сказала президент и главный исполнительный директор Монетного двора Канады Мари Лемэй.

"Мы гордимся тем, что именно эти символы, которые изображены на наших знаменитых монетах Silver Maple Leaf и Silver Eagle, оказались вместе в новом наборе, созданном в знак особой связи между Канадой и США", - отмечается в заявлении.

Тираж каждой из монет составит 10 тыс. единиц, цена набора составит $189,95.