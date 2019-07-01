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19:53 01.07.2019

Нетаньяху призывает европейские страны ввести санкции против Ирана

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Нетаньяху призывает европейские страны ввести санкции против Ирана

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник призвал европейские страны ввести санкции против Ирана, превысившего предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) лимит обогащенного урана.

"Сегодня я обращаюсь к европейским странам: ваши условия были нарушены. Вы выражали готовность действовать, как только Иран нарушит ядерное соглашение. Вы заверяли, что воспользуетесь автоматическим механизмом по санкциями, установленным СБ ООН. Поэтому я говорю вам: сделайте это. Просто сделайте", - приводят слова главы правительства израильские СМИ.

Также, по данным канала "Аруц шева", Нетаньяху заявил, что в скором времени будут представлены доказательства того, что Иран лгал относительно своей ядерной программы.

"Когда мы разоблачили секретный ядерный архив Ирана, мы удостоверились, что ядерное соглашение с Ираном полностью основано на одной большой лжи. Теперь даже Иран это признает. Скоро появится больше доказательств того, что Иран все время лгал", - сказал он.

Ранее в понедельник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил сообщение о том, что Тегеран превысил лимит в 300 кг обогащенного урана, предусмотренный ядерной сделкой.

"Мы уже объявляли, что европейских мер было недостаточно, и, как объявлял Иран, мы проведем вторую фазу сокращения обязательств", - отметил Зариф.

"Первая фаза осуществляется, она включает в себя и уран, и запасы тяжелой воды", - добавил Зариф.

В свою очередь представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что шаги Тегерана по сокращению обязательств по СВПД являются обратимыми, призвав Европу активизировать свои усилия по спасению ядерной сделки.

По словам Мусави, европейский механизм Instex, предназначенный для торговли с Ираном, "не соответствует текущим условиям и тем условиям, которые ожидал Иран".

"У нас есть порядка 10 дней, и мы надеемся, что Европа сможет предпринять значительные шаги в этот период для имплементации СВПД", - заявил Мусави.

"Иран предпримет еще один шаг, если его требования не удовлетворят", - отметил Мусави.

Как сообщалось, в понедельник в МАГАТЭ подтвердили, что Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, предусмотренный СВПД по иранской ядерной программе.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани обещал, что, если другие участники СВПД не будут выполнять свои обещания по противодействию санкциям в отношении Ирана, то страна превысит уровень обогащения урана в 3,67%, предусмотренный ядерной сделкой, и приостановит модернизацию тяжеловодного реактора в Араке.

Теги: #нетаньяху #санкции #иран
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