Двое украинских военных погибли, двое ранены в понедельник в зоне ООС

Незаконные вооруженные формирования в понедельник с начала суток 10 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, двое украинских военнослужащих погибли, двое получили ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток враг десять раз нарушил режим прекращения огня. (…) Вследствие вражеских обстрелов два украинских военнослужащих погибли, еще двое получили ранения", - говорится в сообщении на странице ООС в Фейсбуке.

Боевики обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На обстрелы со стороны вооруженных формирований РФ украинские подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

Ранее в понедельник пресс-центр ООС сообщил, что около 10:50 при эвакуации раненого в районе н.п.Водяное боевики обстреляли санитарный автомобиль подразделения объединенных сил. В результате погибло двое военнослужащих, один ранен.